Transportadores de carga han visto al espíritu que deambula por estas vías y hasta dialoga con ellos.

En el Cartel Paranormal de La Mega, un conductor de Boyacá, identificado como Carlos, contó dos historias que lo van a dejar con los pelos de punta, y que además le sirven por si usted suele pasar por estas carreteras para que evite detenerse a menos que quiera llevarse un gran susto.

El transportador boyacense contó que iniciando diciembre, salía de Yopal hacia Villavicencio, cuando en plena salida de la capital de Casanare una joven le hizo la parada.

“La muchacha me dijo que si la podía llevar hasta Aguazul y le dije que sí”, comenzó su relato al señalar que le pidió a la joven que se subiera en la parte de atrás de su vehículo por precaución ante la inseguridad. “Le dije: súbase atrás porque acá adelante llevo químicos, pero era también por la desconfianza. Y resulta que me hizo la charla como en un trayecto de unos cuatro kilómetros”, comentó al confirmar que habló con ella por varios minutos.

Al llegar al municipio le preguntó a la joven en qué parte se quedaba. “Y nada, no contestaba y miré por el retrovisor y nada. Yo dije será que se acostó en la silla y cuando volteé a mirar no había nadie. ¡Ese día me pegué mi susto con esa muchacha!”.

No solo él ha visto el espíritu de esta chica. Charlando con taxistas, Carlos les contó lo que había vivido y varios de ellos le dijeron – como si no se tratara de algo inusual – que en ese punto donde recogió a la mujer, siempre se aparece en las noches el espíritu de una joven que deambula y pide que la lleven hasta el municipio de Aguazul.

“... Me dijeron que ahí mataron hace un tiempo a una muchacha que iba para una fiesta, se las describí y me confirmaron que era el espíritu de ella que lo estuvo acompañando”, agregó.

