Se subieron las dos al taxi y la mujer le dijo que la llevara a San Francisco. “Se subió con la niña, entonces arranqué y por la parte de la glorieta hay una loma parada y yo miraba por el retrovisor y veía a la muchacha y a la niña, pero bajando la loma, había un charco grande de agua y había una placa de un vehículo botada. Supuse que era de un taxi por las letras de la placa y le dije a la señora que me esperara y la recogía para ver si encuentro el dueño”.

El taxista detalló que no se bajó nunca del carro, sino que abrió la puerta y recogió el objeto y lo puso en la silla del copiloto. “Cuando miro el espejo estaba solo la muchacha y yo creí que la niña estaba agachada, entonces volteé la cara hacia atrás y miré por debajo de la silla y le dije: ‘vecina ¿Dónde está la niña?', y me dijo: ‘no señor yo me subí sola’”.

Sorprendido con la respuesta de la mujer, le insistió que ella estaba acompañada de una niña desde que le sacó la mano al taxi. “Yo todo el tiempo en un promedio de cinco minutos las vi a las dos por el espejo, y ella me dijo: ‘no, yo me subí sola’. Y le describí la niña, le dije que era morenita, tiene entre 8 y 9 añitos, tiene el cabello super largo, es flaquita y tiene un lunar al lado del labio”.

La mujer le dijo que no podía ser porque ella estaba sola, sin embargo, ante la insistencia del taxista sobre si no conocía a una niña con esos rasgos, le dijo que la descripción correspondía a su sobrina, pero que la pequeña ya murió.