“A las 2:00 am me levanta mi esposa y me dice que quiere ir al baño y que tenía miedo, yo me levanté y sentía un frío, algo extraño. He tenido oportunidad de viajar a otros países con temperatura bajo cero y no se compara. Me dolía mover cualquier parte del cuerpo del frío, pero hasta ahí dije bueno estamos en Guatavita”, comenzó su relato.

Acompañó a su esposa al baño y cuando ella salió le dijo que estaba muy asustada, que sentía algo raro, pero ninguno de los dos sabía expresar qué era. “Le dije: ‘intenta dormir’, y el glamping quedaba sobre tablas de madera y empecé a escuchar pasos al compás de un humano”.