Una de las figuras de redes sociales de Colombia que más da de qué hablar es Yina Calderón, quien se hizo famosa por participar en el ‘reality’ Protagonistas de Novela del Canal RCN.

Te podría interesar: Epa Colombia aseguró que Diana Celis intentó quitarle la vida: "Yo tengo las pruebas"

La mujer ha sido noticia por diferentes polémicas desde hace años, como las ‘putifiestas’ que realizaron en pandemia o sus cirugías estéticas.

Todo ello ha llevado a que sume miles de seguidores y que cientos de internautas estén al tanto de sus movimientos y declaraciones frente a otros creadores de contenido como es el caso de Westcol.

Hace poco, la huilense, de 32 años, dio a conocer que se está preparando para participar en Miss Universe Colombia. La mujer ha compartido los cambios físicos que ha tenido y ha sido elogiada.

“Mija siga puliéndose porque la da, se ve bien elegante”, “Mija volviste a nacer”, “Muy bien Yina, vas por buen camino”, “Te ves muy linda”, “¡Ame! Todo cambio positivo se reconoce”, “Yina lo hiciste muy bien”, le dijeron en un video en el que usa un vestido blanco ceñido al cuerpo.

Yina Calderón hizo importante revelación

Ahora, un hecho la ha puesto nuevamente en la mira. A través de una temática de preguntas y respuestas hechas en su perfil de Instagram, la empresaria de fajas confesó que se quiere convertir en mamá pronto.

No dejes de leer: Dejota se pronuncia sobre las afirmaciones de Yina Calderón y Legarda: ¿el romance fue real?

Según lo expresado por Yina Calderón, ella seguirá los pasos de Epa Colombia.

“Yo he estado pensando y yo creo que para el otro año tengo un hijo por inseminación de la misma manera que lo tuvo Epa. Son decisiones que a veces ustedes no entienden ‘por qué tú si te gustan los hombres’, pero no he encontrado un man que yo te diga ‘lo quiero para papá de mi hijo o creo que va a ser ejemplo para mi hijo’. Si lo tengo, lo tengo por inseminación artificial para el otro año porque ya voy a cumplir 33 años y ya es momento”.

Lee también: Yina Calderón casi le roba beso a Jhoan López y le envió mensaje a Cintia Cossio