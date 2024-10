Hace unos días, la reconocida presentadora Melissa Martínez dio a conocer a través de sus redes sociales que Temu, la empresa china que está ganando notoriedad por sus productos económicos, estaría copiando los diseños de sus vestidos para venderlos más económicos, e incluso, usarían su imagen para promocionarlos.

“Sí, los de Temu me copian a mí. Pero no lo estoy sufriendo yo sola, lo sufren miles de emprendedores en el mundo. Esta gente no hace más nada que copiar. Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”, aseguró la costeña.

Igualmente, dejó claro que tomaría acciones legales en contra del gigante asiático: “Estoy convencida de que es importante defender nuestros derechos de propiedad intelectual y enviar un mensaje claro a las empresas que creen que pueden actuar con impunidad”.

Temu le respondió a Melissa Martínez

Días después de estas revelaciones, se conoció que el medio Red+ se puso en contacto con Temu para conocer su versión y se les aseguró que, una vez conocieron lo dicho por Melissa Martínez, buscaron contactarla.

“Desde que Melissa Martínez compartió su historia en Instagram, hemos hecho varios intentos de comunicarnos con ella, pero aún no hemos recibido respuesta. Nos tomamos muy en serio los informes de infracción de propiedad intelectual y estamos listos para investigar su caso tan pronto como recibamos los detalles necesarios”, dijo un portavoz.

Igualmente, aseguraron que quieren controlar estas situaciones con vendedores independientes: “Temu es un mercado donde los vendedores externos ofrecen sus productos directamente a los consumidores. Cada listado de productos es creado y administrado por estos vendedores independientes. Antes de establecer tiendas y publicar productos, los vendedores deben aceptar operar legalmente, proteger los derechos de los consumidores y la propiedad intelectual y cumplir con las normas y regulaciones legales aplicables en sus mercados”.

