La influencer y empresaria de fajas Yina Calderón volvió a generar revuelo en redes sociales al sincerarse con sus seguidores sobre su estado de salud. A pocos días de su salida de La casa de los famosos Colombia, la huilense confesó, a través de una serie de historias de Instagram, que deberá someterse a una cirugía de incisión abierta debido a complicaciones físicas relacionadas con intervenciones estéticas anteriores.

En un mensaje lleno de emoción, la creadora de contenido explicó: “Debo recuperarme y por eso me someto a cirugía. Lo vamos a hacer con el doctor, pero tengo que hacerme una serie de exámenes porque la cirugía es de incisión abierta”. Aunque no dio mayores detalles técnicos, sí explicó que el procedimiento está relacionado con una inflamación severa causada por residuos de biopolímeros. “Todo esto está inflamado totalmente porque los residuos que tenía aquí se me subieron a toda esta parte (...) el doctor tiene que sacar todo esto y raspar toda esta nalga. Estoy remal, remal, remal, muchachos”.

Yina agregó que los exámenes prequirúrgicos están programados para el lunes y la intervención será el martes muy temprano. Aseguró que necesitará por lo menos ocho días de recuperación antes de poder retomar su rutina y los compromisos con su comunidad digital.

Asimismo, la creadora de contenido agregó: "Mi estado de salud de verdad que es complicado. Créanme que no soy exagerada para lo que tengo”, explicó. Pese a las atenciones médicas que ha recibido, admitió que el dolor fue creciendo y que hoy en día le impide continuar con su ritmo habitual: “Con dolor nadie puede hacer sus cosas, ¿me entienden?”

Además, la influencer aprovechó su aparición digital para agradecer el apoyo de su fandom y prometerles un reencuentro una vez termine su proceso de recuperación: “Yo me voy a reunir con ustedes, les voy a organizar algo lindo porque soy agradecida por todo el apoyo”.

El cariño por Epa Colombia y sus planes pausados

En medio de su testimonio, Yina también habló de su amiga Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, quien actualmente se encuentra privada de la libertad. Calderón confesó que aún no ha podido visitarla en la cárcel debido a los trámites requeridos para inscribirse como visitante, pero reiteró su intención de acompañarla moral y públicamente.

“Iba a ir a hacer un plantón al frente de la cárcel porque todavía no puedo ir a visitar a mi amiga Epa (...), pero sigo recordándola y quiero que la recordemos todos los días hasta que salga de ese lugar”, expresó con la voz entrecortada.

