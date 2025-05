Yina Calderón vuelve al ojo del huracán tras su salida de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. A tan solo horas de haber abandonado el reality show, donde su paso estuvo marcado por polémicas, discusiones e incluso una emotiva reacción al enterarse de que Epa Colombiaestá en prisión domiciliaria, la empresaria de fajas enfrenta un nuevo señalamiento que la vincula con una millonaria deuda.

Luis Alfonso Párraga Vargas, un ciudadano que ya había hecho pública una acusación contra Calderón a inicios de 2025, volvió a pronunciarse en redes sociales para exigirle el pago de 1.265 millones de pesos por la compra de una finca ubicada en Chicaque, Cundinamarca.

“Querida Yina Calderón, que ya saliste de tu encierro, quiero recurrir a tu buen corazón para recordarte que me debes 1.265 millones por la finca en Chicaque”, declaró Párraga en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El denunciante apeló directamente a la integridad de Yina, mencionando que ella misma habló dentro del reality sobre la compra de esta propiedad. Según su testimonio, la transacción, que ascendía a unos 2.000 millones de pesos, lleva años sin completarse. “Yo sé que tú sabes perfectamente que ese dinero me lo debes, y que tienes que pagármelo”, añadió.

Una deuda que viene del pasado

Esta no es la primera vez que el nombre de Yina Calderón aparece vinculado a esta polémica. En febrero de 2025, Párraga ya había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que felicitaba a Calderón por haber mencionado en televisión la compra de la casa en Chicaque, pero de inmediato le recordó que aún le debía una parte sustancial del dinero.

“Es una casa muy bonita en un sitio espectacular. Te la dejé con mucho arte, bien amobladita. Pero quiero corregirte: no son 32 fanegadas, son 19, equivalentes a 15 hectáreas... y no me has pagado mi finca”, explicó entonces.

El denunciante también afirmó que han pasado cuatro años desde que se cerró el negocio, y que a la fecha no ha recibido el pago completo. En sus palabras, ha intentado mantener la calma y la cordialidad, pero ya no puede seguir esperando.

¿Quién es Yina Calderón y por qué genera tantas controversias?

Yina Calderón es una influencer y empresaria colombiana conocida por su fuerte presencia en redes sociales, sus múltiples cirugías estéticas, sus emprendimientos de fajas y su personalidad explosiva. Saltó a la fama originalmente por su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, pero su figura mediática se ha mantenido vigente por sus constantes escándalos, publicaciones controversiales y confrontaciones con otras figuras del entretenimiento.

Su paso por ‘La Casa de los Famosos Colombia’ no fue la excepción. Dentro del reality, protagonizó fuertes discusiones con varios compañeros, entre ellos Karina García, con quien tuvo múltiples enfrentamientos verbales. Además, fue criticada por su comportamiento errático y comentarios considerados inapropiados por parte del público.