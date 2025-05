A solo horas de haber sido eliminada de La Casa de los Famosos Colombia este 14 de mayo, Yina Calderón vivió un momento profundamente emotivo en el matutino de RCN Buen Día, Colombia. La influencer, que salió del reality con el porcentaje más bajo de la votación (apenas un 9%), no solo tuvo que asimilar su salida del programa, sino también una noticia que la dejó completamente descolocada: su amiga cercana, la también influencer Epa Colombia, fue enviada a la cárcel.

La noticia fue dada a conocer en vivo durante su aparición en el programa matutino, donde los presentadores le informaron sobre la situación judicial que atraviesa Daneidy Barrera Rojas —nombre real de Epa Colombia—, detenida recientemente por presuntas irregularidades en su empresa de keratinas. Pero el momento más conmovedor fue cuando Yina recibió un mensaje que su amiga le había enviado desde prisión.

“Yo no sabía nada, me estoy enterando por ustedes”, dijo Yina entre lágrimas, visiblemente afectada. Acto seguido, los presentadores le proyectaron un mensaje que Epa Colombia hizo llegar desde la cárcel:

“Yina, tú sabes lo que hemos pasado, tú sabes cómo hemos luchado. No dejes que esto te apague. Sé fuerte, sigue haciendo lo que amas, yo estoy bien. Desde aquí te mando un abrazo. Tú puedes con todo, no dejes de luchar.”

"Amiga, te veo y te apoyo muchísimo. Te quiero demasiado, pues aquí estoy pagando una condena, y estoy juiciosa".

"Muchas de acá apoyan a Yina. Ella es muy inteligente y muy estratégica, ella sabe mover a las personas y sabe jugar con las mentes de las personas", agregó Epa Colombia en el videomensaje que le mandó a su amiga Yina.

Al escuchar esas palabras, Yina no pudo contenerse. “Me parte el alma… no puedo creer que esté allá adentro, ella no merece eso”, dijo mientras intentaba recomponerse. La influencer confesó que sentía un gran vacío, especialmente porque no había tenido acceso a la información del exterior durante su estadía en la casa.

La amistad entre Yina y Epa: de escándalos a lealtad

La relación entre Yina Calderón y Epa Colombia ha sido, a lo largo de los años, una mezcla de polémica, humor y apoyo mutuo. Ambas han sido figuras destacadas del entretenimiento digital en Colombia, compartiendo el gusto por lo irreverente, pero también mostrando en varias ocasiones gestos de respaldo la una hacia la otra.

A pesar de altibajos públicos, Yina ha defendido a Epa en múltiples escenarios, especialmente cuando su amiga enfrentaba críticas o situaciones legales complicadas. Por eso, la noticia del encarcelamiento de Epa golpeó profundamente a Yina, justo al salir de un entorno de encierro en el que se carga muchas emociones al tiempo.

Reacción del público: apoyo y críticas

La reacción de los televidentes no se hizo esperar. Mientras algunos manifestaron empatía con Yina y valoraron su vulnerabilidad, otros aprovecharon para criticar lo que consideran una "puesta en escena emocional". Sin embargo, el mensaje de Epa Colombia parece haber tocado una fibra real en su amiga, que insistió en que, si pudiera, la visitaría de inmediato.

“Si yo pudiera, me iba ya para allá a abrazarla. Nadie sabe lo que una amiga de verdad significa hasta que pasan cosas como esta”, expresó Yina.

En redes sociales, cientos de usuarios se solidarizaron con las creadoras de contenido, demostrando que, más allá de las polémicas, ambas mujeres siguen siendo referentes de un sector del público que las ve como ejemplos de resiliencia y autenticidad. Ahora, Yina Calderón enfrenta su regreso al mundo exterior con una mezcla de emociones, sabiendo que su amiga atraviesa un momento duro. “Voy a estar para ella”, aseguró al cierre de la entrevista, mientras la cámara captaba sus lágrimas una vez más.