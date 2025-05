La casa de los famosos Colombia no deja de generar controversia. Tras la inesperada salida de Karina García el domingo 11 de mayo, las reacciones no se hicieron esperar, y dos de sus principales detractoras dentro del programa, Yina Calderón y la ToxiCosteña, aprovecharon la oportunidad para expresar, sin filtros, su alivio y satisfacción por la eliminación de la creadora de contenido paisa.

Como ya lo había advertido el jefe del reality esa misma noche, esta semana tendría una dinámica diferente con una doble eliminación. La primera se llevará a cabo hoy, miércoles 14 de mayo, y la segunda el domingo 18, siguiendo el formato habitual del programa.

Los nominados en esta semana crucial son cinco: Yina Calderón, Camilo Trujillo, Andrés Altafulla, la ToxiCosteña y La Jesuu.

Con las reglas claras, los votos del público vuelven a ser decisivos. Como en las primeras semanas del programa, la audiencia debe votar en positivo, es decir, por aquel participante que quieren que permanezca en competencia. Esto deja fuera automáticamente a quien reciba el menor respaldo.

En este contexto de tensión, se realizó el ya tradicional brunch entre los nominados, en el que el líder de la semana, Emiro Navarro, lanzó una pregunta que desató una tormenta de honestidad brutal: “¿Cuál ha sido la eliminación que más han disfrutado y por qué?”.

Yina Calderón no se guardó nada y fue directa:

“Obvio que Karina. Es la única persona en esta casa por la que he hecho campaña para que se vaya. A nadie más le hice eso, ni a Sofía. Esta fue la primera vez que toda la casa se unió para hacerle ver a los colombianos lo que estaba pasando”, afirmó la influenciadora, generando incomodidad entre algunos de sus compañeros.

Y continuó su descargo con una mezcla de alivio y desdén:

“Si yo me voy hoy o el domingo, me voy feliz, porque ella ya se fue. No me importaba lo que dijera, pero era una persona que generaba fastidio. Ojalá la vida le quite eso de encima, porque seguro se lo genera a todo el mundo”, remató Yina.

Por su parte, la ToxiCosteña fue aún más vehemente y confesó lo siguiente:

“Nunca nadie me había causado tanta repulsión. Su voz me irritaba. Me daban ganas de dividir la casa para no verla. Me parece increíble cómo una persona puede generarse tanto rechazo”, sentenció la comediante barranquillera, conocida por su estilo confrontativo.

También lanzó una dura crítica hacia Karina como madre:

“Si ella no pensó en sus propios hijos, que la veían haciendo escenas aquí, ¿por qué tiene que pensar en los míos? Mis hijos saben que su mamá habla disparates. Así como los suyos deben entender que trabaja con la DEA”, ironizó.

Estas declaraciones no solo encendieron la tensión dentro de la casa, sino que también generaron una oleada de reacciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores aplauden la “valentía” de Yina y la Toxi por decir lo que piensan, otros critican fuertemente lo que consideran una falta de empatía y respeto hacia Karina.

Karina García, quien se convirtió en una de las participantes más comentadas del reality, salió por decisión del público el pasado domingo en una jornada que dejó a muchos con la boca abierta. La influenciadora paisa tuvo una participación llena de altibajos, alianzas rotas, amistades que se deshicieron y múltiples enfrentamientos. Su relación con Andrés Altafulla y los conflictos con Yina y la ToxiCosteña marcaron su paso por el programa.

Su salida, aunque celebrada por sus detractoras dentro de la casa, ha generado un movimiento de apoyo masivo en redes sociales. Muchos de sus seguidores han volcado sus votos en favor de La Jesuu y Andrés Altafulla como parte de una estrategia para 'vengarse' simbólicamente de quienes celebraron su partida.

En paralelo, el reality entra en una fase definitiva: restan menos de cuatro semanas para conocer al ganador y cada voto cuenta. La rivalidad, las estrategias, las alianzas y, ahora más que nunca, las palabras dentro del programa están definiendo el rumbo de los finalistas.

Con una audiencia fiel y pendiente de cada movimiento, La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar. Lo que sí es seguro, es que tras la polémica salida de Karina y las reacciones encendidas de sus compañeras, el juego acaba de subir de temperatura.