Recientemente, Amparo Grisales criticó fuertemente a uno de los participantes del reality en el que ella actúa como jurado. Un imitador de Yeison Jiménez (cantante de música popular que el pasado trabajo junto a Grisales en dicho programa), se subió al escenario para cantar el tema ‘MLP’, sencillo con el que el intérprete original contó a través de su letra lo difícil que fue para él lograr el éxito.

“Dicen que es suerte, pero no saben toda la que me he comido. Algunos dicen que yo soy un presumido, yo los entiendo y sé que hay muchos ofendidos. Y me vale madre, más de diez años y conmigo no han podido. Aventurero, embilletado y bendecido (...) ¿De dónde es que sale tanto malparido?”, es parte de lo que dice la canción de Jiménez.

Esta composición, al parecer, no fue del agrado de Grisales quien sin pensarlos expresó: “Qué letra tan maluca”. Asimismo, la caldense de inmediato aclaró que no era culpa del imitado que no le fuera tan bien en su audición, sino de su excompañero por sacar tal canción.

“Eso es lo que le gusta a él, decir que estoy facturando, que estoy teniendo éxito, si soy el más teso, si soy el mejor, si soy el más bueno, si soy el más bonito, todo … Esa es la canción”, indicó Ampara con cara de disgusto.

Sin embargo, Yeison Jiménez no se quedó callado y le habría enviado un contundente mensaje a Grisales durante un show en vivo.

El artista se encontraba en ofreciendo un concierto en el Festival Turístico y Reinado Nacional de la Panela en Villeta, Cundinamarca, y cuando se encontraba cantando ‘MLP’, hizo una pausa y dijo: “Nunca me he metido contigo, mi amor, pero te voy a enseñar algo: a mis 33 años tengo lo que tú nunca tuviste, éxitos musicales”.

Si bien, en ningún momento el cantante menciona a Grisales, los presentes en el espectáculo y los internautas asumieron que se refería a la actriz tras referirse a Caldas, de donde es Amparo. “Esta gente de pueblo, como usted les llama, estos campesinos son iguales a mí. Somos agropecuarios todos. Aquí la única que vive en Nueva York Caldas es usted, mi reina”.

Hasta el momento Amparo Grisales no se ha pronunciado.