La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia aún no ha comenzado, pero ya ha desatado controversias. La discusión entre Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera Rojas, y la influencer paisa Melissa Gate se ha convertido en el centro de atención, avivando las expectativas sobre lo que podría suceder en el reality del Canal RCN.

¿Cómo empezó la disputa entre Epa Colombia y Melissa Gate?

Todo inició cuando Epa Colombia compartió sus opiniones sobre los participantes confirmados para el programa. Aunque expresó afinidad por algunos, no dudó en criticar la presencia de Melissa Gate, quien fue seleccionada como la primera participante oficial. Con un tono sarcástico, lanzó una pulla: "Si van a hablar mal de mí, procuren tener el cabello largo, no quiero estar en boca de pelicortas y pelimalditas jajaja la maté", comentó a través de sus historias de Instagram.

Lea también: Muere influencer cuando se iba a tatuar: se conocen detalles del deceso

La respuesta de Melissa Gate no se hizo esperar. Desde sus redes sociales, arremetió contra Epa Colombia, cuestionando tanto su apariencia como aspectos de su vida personal"¿Por qué será que las feas se meten en todo, menos a entrenar? Querida, espera al menos a que te deje de crecer tu microimplante capilar para que empieces a criticar a los demás. ¿Por qué mejor no te vas a alimentar a tu hija, a cambiarle los pañales y hacer tu vida?".

Lea también: La mansión de Adele que nadie quiere comprar: la cantante hizo terrorífico comentario

Las palabras de Melissa fueron más allá del ámbito personal y tocaron temas delicados. La influencer antioqueña insinuó que Epa Colombia podría estar involucrada en supuestas irregularidades financieras:

"Mira que el Gobierno te está buscando por lavado de activos. Entonces no sé, querida, ocúpate de tu vida, deja de estar criticando a los demás y enfócate en ti".

Melissa finalizó su mensaje afirmando que cualquier crítica hacia ella debería ser realizada dentro del reality:

"Todo lo que tengan para decirme, me lo dicen en Ahorita no, ahorita estoy ocupada siendo bonita, porque ser bonita cuesta mucho, y ustedes son feas, horribles y no tienen arreglo".