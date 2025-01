La actriz española Karla Sofía Gascón agradeció este viernes las muestras de cariño recibidas tras su nominación al Óscar a mejor actriz protagonista por 'Emilia Pérez'. "Ahora toca ganar", declaró.



Gascón envió un mensaje a los medios españoles desde el aeropuerto de Punta del Este, en Uruguay, en plena gira latinoamericana de promoción del narcomusical mexicano dirigido por el francés Jacques Audiard, que ha obtenido un total de trece nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

"Es una maravilla todo lo que ha ocurrido, gracias, ahora toca ganar a todas las demás competidoras", señaló la intérprete, que se enfrenta en su categoría a Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora'), Demi Moore ('The Substance') y la brasileña Fernanda Torres ('Ainda estou aqui').



La española se convierte además con la nominación en la primera actriz 'trans' en optar a una estatuilla de la Academia de Hollywood.

Antes y después de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón, nacida como Carlos Gascón en Madrid en 1972, es una actriz española que ha cautivado al público con su talento y su valentía. Reconocida por su papel en la exitosa comedia mexicana "Nosotros los Nobles", Gascón inició un viaje personal de autodescubrimiento que la llevó a emprender una transición de género en 2016.

Desde entonces, ha abrazado su identidad femenina y ha continuado destacándose en la actuación, demostrando que el talento no tiene género. Su participación en proyectos como "Rebelde" y "MasterChef Celebrity" ha consolidado su carrera y la ha convertido en un referente para muchas personas.

Sobre su cambio de género, Karla reveló en entrevista que el proceso no lo hizo antes porque no tenía las posibilidades, más porque no quisiera hacerlo: "Es una cosa que yo sabía desde los cuatro años, lo que pasa que no había tenido la oportunidad de hacerlo, en mi época, en los años 70, era una dictadura, no había posibilidades, no había tampoco nivel médico para poder hacerlo, entonces era imposible planteárselo".

La transición de género de Karla Sofía Gascón ha sido un proceso complejo que ha puesto a prueba sus relaciones personales. A pesar de las muestras de apoyo de muchas personas, la actriz también ha experimentado rechazo, una situación común para figuras públicas que desafían las normas de género. Sin embargo, lo que más ha marcado la diferencia en su vida ha sido el cambio de actitud de sus padres. Después de una etapa inicial de incertidumbre, ellos decidieron apoyarla incondicionalmente, demostrando que el amor familiar puede superar cualquier prejuicio.

Asimismo, la actriz aseguró que su esposa, Marissa, y su hija, Victoria Elena, han sido sus pilares fundamentales en todo su proceso de transformación.

Así era Karla Sofía Gascón en su pasado como hombre