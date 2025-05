Lina Tejeiro se dio a conocer desde su adolescencia gracias a su trabajo como actriz en diversas producciones de televisión nacional. Con el paso del tiempo, fue consolidando su nombre en la industria del entretenimiento y, más allá de la actuación, hoy en día destaca como influencer, empresaria, presentadora e imagen de reconocidas marcas de cuidado capilar y facial. Su presencia constante en redes sociales y su cercanía con el público le han permitido construir una sólida comunidad digital que sigue de cerca cada uno de sus pasos.

La llanera, de 33 años, no solo ha sido noticia por su trayectoria profesional, sino también por los episodios relacionados con su vida sentimental. Durante varios años mantuvo una relación intermitente con el cantante Andy Rivera, vínculo que captó el interés de medios y seguidores. A pesar de los intentos por mantener la relación a flote, esta terminó en malos términos, aparentemente por infidelidades mutuas, según lo reveló la propia actriz en una entrevista. Aunque ambos han seguido con sus vidas por separado, cada nuevo movimiento en sus redes sociales suele reactivar las especulaciones entre sus fanáticos.

La relación más reciente que se le conoció a Tejeiro fue con el artista Juan Duque, un vínculo que, pese a la expectativa que generó, no duró más de un mes. Tras su ruptura, Lina optó por enfocarse en sus proyectos personales y en el fortalecimiento de su marca personal, manteniéndose activa en redes, pero sin dar mayores detalles sobre su situación sentimental actual.

Sin embargo, en los últimos días, algunos internautas han comenzado a preguntarse si la soltería quedó atrás, debido a ciertos hechos que podrían sugerir un nuevo vínculo afectivo. Las sospechas han aumentado tras la aparición de un nuevo protagonista en la historia.

¿Lina Tejeiro y Felipe Saruma son novios?

Recientemente, Lina Tejeiro fue vista en un restaurante en Bogotá junto al reconocido influencer y creador de contenido Felipe Saruma, generando de inmediato reacciones en redes sociales. La reunión, que tuvo lugar en un espacio público, no incluyó demostraciones afectivas evidentes, como besos o abrazos, pero el simple hecho de verlos compartir tiempo juntos bastó para desatar rumores entre sus seguidores.

Las especulaciones se intensificaron cuando ambos publicaron, casi al mismo tiempo, contenidos que para muchos fueron indirectas románticas. Por ejemplo, el 29 de abril, en sus historias de Instagram, Lina compartió un video en el que canta una parte de la canción Eres, del reconocido Grupo Niche. La letra elegida, cargada de nostalgia y sentimiento, no pasó desapercibida:

“Eres parte del cuerpo que del cuerpo se ha ido, pasado que vive, se escucha el latido, estado de coma que me juega una broma, perfume muy caro que ha dejado su aroma…”

Pocas horas después, Saruma también usó sus historias para publicar una imagen desde Bogotá, la misma ciudad donde fue visto con Tejeiro, acompañada de otra canción del Grupo Niche, Nuestro sueño, cuyas frases también hicieron eco entre sus seguidores:

“Una mirada bastó, así sucedió, ausentes las palabras, mi cuerpo vibró... Hoy te espero porque el sueño que mi vida imaginó, es el mismo sueño que tu amor me inspiró…”

Hasta el momento, ni Tejeiro ni Saruma han hecho declaraciones públicas que aclaren si existe una relación sentimental entre ellos. No obstante, los comentarios en redes no cesan. Algunos creen que podrían estar trabajando juntos en un proyecto audiovisual o de contenido digital, mientras otros no descartan la posibilidad de que estén iniciando una relación amorosa que prefieren mantener en privado por ahora.

