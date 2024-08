Un en vivo se convirtió en el epicentro de una de las conversaciones más explosivas del año. Las influencers Yina Calderón y Epa Colombia se reunieron para discutir sin tapujos sobre la farándula nacional, pero fue el tema de la relación entre Lina Tejeiro y Andy Rivera el que acaparó toda la atención. Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, no se guardó nada y reveló detalles escandalosos que dejaron a todos boquiabiertos.

Más contenido para ti: ¿Atrapadas? La Barbie Colombiana reveló que Yina Calderón y Epa Colombia se habrían besado

El lado oscuro de la relación

Durante la charla, Epa Colombia desenterró secretos que pocos conocían sobre la relación de nueve años entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Andy Rivera. Según Daneidy, Lina soportó una serie de infidelidades y situaciones dolorosas por parte de Andy. “Lina me decía: 'Mami, yo le aguanté tantos cachos a Andy, tantas conversaciones y tantas cosas'. Es increíble que a una mujer tan hermosa y talentosa como ella, él le haya fallado así”, comentó Epa Colombia, sin tapujos.

También te puede interesar: Impactados: Epa Colombia mostró el proceso de implante capilar que se realizó

¿El karma alcanzó a Andy Rivera?

La conversación no se detuvo ahí. Epa Colombia y Yina Calderón también abordaron el estado actual de la carrera musical de Andy Rivera, sugiriendo que su falta de éxito podría estar relacionada con sus acciones pasadas. “Por obrar mal es que Andy Rivera no ha pegado con su carrera. ¿Por qué su papá sí y él no? [...] Vea que él entró en depresión, le pasó lo de su espalda y ahora su carrera está estancada”, afirmó Daneidy, insinuando que el karma podría estar jugando un papel en su vida profesional.

Lina Tejeiro: ¿Una nueva etapa?

Desde que terminó su relación con Andy Rivera, Lina Tejeiro ha estado soltera, lo que ha llevado a muchos a especular si aún siente algo por el cantante. Yina Calderón insinuó que podría ser así, pero Epa Colombia fue contundente al negarlo. “No, yo siento que ya no. En 2021, sí, estaba bien pegada a él, pero ahora ella está en otra etapa. Cambió su corte de cabello, se siente renovada y dejó todo atrás. Andy no la valoró, y ella se cansó”, sentenció Epa Colombia.