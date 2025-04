Una polémica se ha desatado en el mundo del entretenimiento: Catherine Siachoque y Miguel Varoni son señalados de tener prácticas mal vistas en su matrimonio. Las acusaciones han generado revuelo en medios de comunicación y redes sociales, donde los seguidores de la pareja han manifestado su sorpresa y escepticismo frente a los rumores que hoy circulan.

Los colombianos son reconocidos como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Se casaron en julio de 1997, por lo que en este 2025 cumplirán 29 años de haber dado el “sí” en el altar. A lo largo de casi tres décadas, han construido una relación sólida que muchos consideran ejemplar, debido al cariño y respeto que siempre han demostrado públicamente.

En redes sociales y eventos públicos suelen proyectar una imagen de felicidad y amor inquebrantable, razón por la cual no es extraño que, en diversas ocasiones, hayan sido consultados sobre el secreto para permanecer juntos durante tanto tiempo, especialmente en una época en la que las separaciones y los divorcios en el medio artístico son frecuentes.

Cabe mencionar que, más allá de lo afirmado por Javier Ceriani , no se conocen declaraciones oficiales o denuncias formales por parte de otros famosos o medios de comunicación. De igual manera, Miguel Varoni y Catherine Siachoque no se han pronunciado hasta el momento para desmentir o confirmar dichos rumores, manteniendo silencio ante la controversia que los rodea.

Catherine Siachoque habló de supuestos tríos con Miguel Varoni

Cabe recordar que Catherine Siachoque forma parte del programa ‘Secretos de villanas’, donde comparte escena con reconocidas actrices como Gabriela Spanic, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Sabine Moussier, Laura Zapata y Sarah Mintz. Esta producción ha permitido a las artistas revelar aspectos poco conocidos de sus vidas personales y profesionales, lo que ha generado gran interés entre los televidentes.

En uno de los capítulos, Aylín Mujica comentó a Laura Zapata y a Gabriela Spanic que la bogotana y su esposo harían tríos con otros famosos, sugiriendo que esta práctica sería una de las razones que explican la larga duración de su matrimonio. La afirmación provocó reacciones inmediatas entre sus compañeras de programa.

“Ella está casada con Miguel Varoni. Él es guapísimo y, como tiene la nariz grande, tiene fama de que... Y, de hecho, hay muchos rumores de que hacen tríos”, expresó Mujica, dejando entrever que los rumores forman parte del entorno de especulaciones que rodea a las figuras públicas.

Laura Zapata llevó esta información a Catherine Siachoque, quien no dudó en confrontar a la cubana frente a las cámaras: “Aylín, a mí no me parece chévere porque, si uno se pone a divulgar todas las cosas que oye… Mejor dicho. Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado, y eso que he oído rumores tuyos en los pasillos de Telemundo”, respondió con firmeza.

Además, Siachoque aprovechó el momento para reflexionar sobre la naturaleza de los rumores en el medio artístico y respondió con contundencia: “Siempre se dicen y se especulan muchas cosas que, usualmente, son inventadas y esparcidas por gente frustrada y envidiosa que no ha tenido la capacidad de mantener una relación duradera, estable, exitosa y feliz con una sola persona. Entonces, la gente quiere ver qué hay allí y cómo dañar eso que nunca ha logrado construir (...) Si así fuera y si eso pasara (los supuestos encuentros íntimos con terceras personas), ustedes podrían estar tranquilas todas, porque ninguna de ustedes sería invitada a mis fiestas, pues no son de mi gusto”.

Así, Catherine Siachoque dejó claro que, aunque muchos rumores circulan a su alrededor, no permitirá que especulaciones infundadas empañen la imagen de su matrimonio con Miguel Varoni, una relación que, a pesar de los señalamientos, sigue siendo admirada por muchos.

