En las últimas horas, Epa Colombia sorprendió a muchos al anunciar que su relación con Karol Samantha llegó a su fin seis meses después del nacimiento de su hija, Daphne. La empresaria de keratinas hizo una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram en las que indicaba que ahora sería una madre soltera.

“Ser madre soltera nunca fue mi plan, pero lo estoy dando todo”, indicó y luego dio a entender que si ahora expareja le habría hecho una mala jugada. “Con el tiempo todo se sabrá. ¡Qué mal paga la gente! Tan mal agradecida, viven tan mal por obrar tan mal”, indicó.

Luego, la también creadora de contenido publicó varias historias contando con detalle lo que la llevó a finalizar su noviazgo con Karol. “Cuando tomé la decisión de mamá con mi expareja creí que la vida iba a ser distinta. Luego, uno queda embarazada y se comienza a dar cuenta de la realidad”, inició cotando.

Daneidy Barrera, nombre de pila de Epa Colombia, explicó que, tras el nacimiento de su hija, se enfrentó a varias situaciones que para ella resultaron complejas a nivel físico y emocional. “Ahí me di cuenta de que la pareja de uno no nos entiende. Comencé a ver comportamientos muy raros en mi expareja, y se dieron una infinidad de problemas”, detalló.

Luego agregó: “Siempre estuvimos pelando, quería disfrutar de mi hija y no podía porque estaba al lado de una persona con la que siempre estaba peleando o no me sentía bien”.