La pareja conformada por Alina Lozano y Jim Velásquez ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos meses. Conocidos por la diferencia de edad entre ambos, han sido objeto de críticas y comentarios tanto en redes sociales como en la prensa de entretenimiento. Sin embargo, el reciente escándalo que envuelve a la pareja ha escalado a nuevos niveles, tras las declaraciones de Epa Colombia.

Todo comenzó cuando Epa Colombia, en una serie de historias de Instagram, insinuó que la relación entre Lozano y Velásquez es falsa, sugiriendo que el verdadero interés de Jim no son las mujeres, sino los hombres. Las afirmaciones no tardaron en hacerse virales, generando una ola de reacciones por parte de los seguidores de ambas figuras públicas.

Ante las declaraciones de Epa Colombia, Alina Lozano no permaneció en silencio. La actriz, utilizó sus redes sociales para defender su matrimonio y responder a los rumores sobre la orientación sexual de su esposo.

Con su estilo directo y contundente, Lozano expresó su plena confianza en Jim Velásquez y dejó claro que los rumores no afectarán su relación. "Hay fotos, dice Epa, pero esas pruebas nadie las ha visto. Cuando muestren algo real, hablamos", declaró la actriz, desafiando a quienes intentan dañar su imagen y la de su pareja.

Lozano subrayó que su relación con Jim se basa en la confianza mutua y que no permitirá que comentarios malintencionados interfieran en su vida personal. Aunque ha enfrentado críticas a lo largo de su carrera, la actriz asegura que está acostumbrada a lidiar con el escrutinio público y no tiene miedo de defender lo que considera justo.

Por su parte, Jim Velásquez también se pronunció sobre el escándalo que lo involucra. A través de una serie de videos en sus redes sociales, el actor expresó su molestia por las acusaciones en su contra y aclaró que no permitirá que se cuestione su orientación sexual ni su relación con Alina.

"Mi vida privada no es un show y no me presto para el espectáculo", afirmó Velásquez, visiblemente afectado por los rumores. El actor defendió su derecho a la privacidad y aseguró que su relación con Lozano es genuina. Además, hizo un llamado a sus seguidores a no dejarse influenciar por información sin fundamento, señalando que las acusaciones carecen de pruebas reales.