A finales de junio, Aitana confirmó a través de unas fotos que ella y Sebastián Yatra le estaban dando otra oportunidad a su relación tras estar separados por unos meses. La cantante española posteó varias imágenes en su Instagram de la celebración de su cumpleaños número 25, y en una de ellas se le veía junto al colombiano.

“ Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba . Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera”, dijo la también actriz.

Sin embargo, el intento por salvar su relación no les resultó, ya que a inicios de agosto comenzaron las especulaciones de que los artistas habían terminado otra vez, pero esto se habría confirmado poco después durante un concierto de Aitana en Vigo, España. Resulta que la cantante rompió en llanto antes de interpretar la canción ‘Akureyri’, un tema que compuso junto al paisa durante un viaje a Islandia. Con unas emotivas palabras, dio señales de que algo andaba mal entre ambos.

Este año, ha consolidado su carrera con el lanzamiento de su primer EP, ‘Drop by when you drop dead’, un trabajo que fusiona de manera única el indie pop electrónico con elementos del hip-hop y toques acústicos, creando una atmósfera sonora envolvente y original. Sus letras, que fluyen entre el inglés, el español y el italiano, revelan una artista multifacética.

¿Quién es el papá de Bu Cuarón?

La cantante de 20 años Bu Cuarón es hija de dos grandes del cine, el director Alfonso Cuarón y de la actriz italiana Annalisa Bugliani. Además, la cantante es ahijada de Salma Hayek.

Alfonso Cuarón es un destacado cineasta mexicano, reconocido a nivel mundial por su talento y originalidad en la dirección cinematográfica. Ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo el Óscar al Mejor Director en dos ocasiones, por las películas Gravity y Roma.