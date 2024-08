Ya han pasado varios años desde la última vez que se le conoció una pareja a la actriz y presentadora Jessica Cediel.Si bien, a inicios de 2023 se relacionó con el productor musical Ovy on the drums, luego de ser captada visitando Rancho Mx junto a él, Cediel nunca se refirió al tema.

Asimismo, Cediel explicó que suele ser muy exigente con sus parejas, situación que a veces complica sus relaciones. "Soy súper exigente. Yo creo que eso es algo bueno y malo al mismo tiempo, porque cuando eres una mujer trabajadora, independiente, guerrera que has empezado y has hecho tu carrera a pulso, sí se vuelve uno muy selectivo y también como muy consciente a la hora de tomar una decisión de quien está con uno, pues acompañándolo por el resto de la vida, que es una decisión bastante importante", aseveró.

Sin embargo, la también modelo de 42 años habló recientemente de su vida amorosa y aclaró el motivo por el que está soltera. " Estoy enfocada en mi trabajo. Sí, hay pretendientes, sí, hay personas muy bonitas, pero por ahora no, no quiero nada con nadie . Llevo bastantes años sola", contó a Mezcal TV. "Estoy tranquilita, estoy relajada, esperando que Dios me ponga la persona correcta frente al camino", añadió.

En la entrevista también resaltó las cualidades que debe tener el hombre que quiere compartir su vida con la de ella. "Tiene que ser una buena persona, tiene que ser una persona que ame a Dios, una persona trabajadora, una persona parchada como yo; que se ría, que disfrute de lo simple, que tenga ganas de salir adelante, de ser feliz", afirmó.

Finalmente, enfatizó que la próxima persona que se gane su corazón debe compartir su fe cristiana. "Cuando es buen hombre y ama a Dios, el resto viene por añadidura. Te es fiel, te respeta, te admira, te da tu lugar, te valora. Y eso es lo que yo quiero", concluyó.

Jessica Cediel, se estrena como productora de película

Jessica Cediel sigue cumpliendo sueños a nivel laboral, y así lo contó durante la presentación a la prensa de la película ‘City of Dreams’ en la que se destacó como productora asociada.



"Me sumé a este ejército para alzar la voz por los niños que no tienen voz. Esta película cuenta una triste y muy cruda realidad del tráfico infantil. Estoy aquí para poner mi talento, los dones que Dios me ha dado, mis plataformas, para hacer eco absolutamente de esto y para que todos nos sumemos a este ejército en contra de estos monstruos", reveló sobre este proyecto cinematográfico.