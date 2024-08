La cantante Marbelle y el futbolista Sebastián Salazar están juntos desde hace unos 9 años a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos, ya que la artista es 16 años mayor que él. En una reciente entrevista en la sección de ‘Entre mujeres’, de Bravíssimo, Marbelle habló un poco de su relación amorosa y reveló si el ser mayor que su pareja le ha ocasionado inconvenientes.

A juicio de la cantante, hoy en día los hombres jóvenes no salen a buscar chicas de su edad, situación que estaría generando tantas parejas en las que las mujeres son más grandes. Asimismo, indicó que el éxito de una relación así va a depender de varios factores. “ Yo he estado en los dos escenarios. En mi primera relación, que fue con el papá de mi hija, él era 16 años mayor que yo, y depende de la condición de cada uno, de sus trabajos y estilo de vida que la edad pueda influir más adelante en muchas cosas”.

Finalmente, la artista contó que la razón por la que no hace público su noviazgo. “Mi relación con Sebastián la he mantenido muy alejada de los medios porque no me importa lo que diga la gente. Esta relación ha sido muy distinta y he sido muy respetuosa de su espacio”, concluyó.