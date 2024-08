El domingo 25 de agosto, el actor Alejandro Estrada fue eliminado de MasterChef Celebrity, luego de que se considerara que había cometido una falta grave al reglamento.

Dominica fue quien más lamentó la partida del hombre del ‘reality’, y en redes sociales internautas expusieron que, de no ser por el error de Alejandro, Cony Camelo habría sido la eliminada .

En una transmisión en vivo que Estrada realizó en Instagram, aseguró: “ Al terminar mi plato vi que Dominica tenía un brownie extra que le había sobrado y normalmente me caractericé por ser un colaborador dentro del formato, con mis compañeros y con todos (…) siendo esa persona colaboradora pensé que podía usar una pizca de eso, unas migajas para meterlas en mi bola, pero realmente fui una huev…”.

De acuerdo con lo visto en el ‘reality’, el también presentador tomó un brownie que le sobró a Dominica Duque , para usarlo en el plato que debía presentar en el reto de eliminación, algo que él no consideró trascendental, pero que al final le costó su puesto en el programa.

Nataly Umaña habría enviado indirecta a Alejandro Estrada

En medio de este hecho, varios internautas se percataron de una publicación que realizó Nataly Umaña, exesposa del presentador.

Como se recuerda, la relación de estos dos famosos finalizó hace unos meses cuando la ibaguereña participó en La casa de los famosos Colombia y le fue infiel al cucuteño con el panameño Miguel Melfi.

En las historias del perfil de Instagram de la actriz, en el que suma más de 783 mil seguidores, se vio que el domingo publicó un video en el que canta una llamativa canción del artista Joaquín Guiller.

El tema se llama ‘Pa’ qué me estás llamando’ y la letra que fue rescatada por la mujer dice: “Encontraste a tu verdadero amor. Si se supone que lo nuestro ya se terminó. Pa’ qué me estás llamando, pa’ que me estás buscando”.

Aunque Nataly no mencionó en ningún momento a su expareja, en redes sociales algunos internautas interpretaron esta publicación como una indirecta para Alejandro Estrada.

