La triste noticia del fallecimiento de Carol Acosta, conocida en redes sociales como Killadamente, ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad de creadores de contenido.

Killadamente, una influencer dominicana muy querida, murió el 3 de enero de 2025 a los 27 años. La noticia fue confirmada por sus familiares, quienes expresaron su profundo dolor en redes sociales.

Según los reportes iniciales, Carol falleció de manera inesperada mientras estaba cenando. Aunque la causa exacta de muerte aún está siendo investigada, se cree que un incidente relacionado con la comida pudo haber provocado un paro cardiorrespiratorio.

Acosta era una figura muy popular en las redes sociales, especialmente entre el público joven. Con más de 6.6 millones de seguidores, compartía contenido relacionado con su vida cotidiana, moda, belleza y mensajes de empoderamiento femenino. Su carisma, autenticidad y positividad la convirtieron en un referente para muchos de sus seguidores, quienes la admiraban por su energía y su capacidad para conectar con ellos.

Luego de la noticia de su fallecimiento, la familia de Killadamente abrió una cuenta en la popular plataforma de ‘GoFundMe’ para costear los gastos fúnebres de la joven. Esto llamó la atención de los internautas, y algunos aseguraban que solo buscaban beneficiarse con la muerte de la influencer.

Ante esto, la hermana de Carol, Katherine acosta indicó a través de su cuenta de Instagram que, pese a que su hermana tenía más de 6 millones de seguidores en Instagram y colaboraba con marcas, no contaba con ahorros, por lo que se han visto obligados a solicitar la ayuda.

“Mi hermana lo único que tenía era la fama, ella no tenía ahorros, ni carro, ni casa, mi hermana se fue y lo único que dejó es el dolor que todos nosotros tenemos en el corazón. Si usted no puede decir nada bueno no diga nada”, manifestó.

En el perfil de ‘GoFundMe’ los seres queridos de la creadora de contenido indicaron: “A su corta edad Carolar logró ayudar a miles de personas a través su trabajo, pero en esta ocasión nos unimos y les pedimos su ayuda para darle una despedida como ella se lo merece. Si está dentro de tus posibilidades agradeceríamos una colaboración por más mínima que sea para cubrir con los gastos funerarios y para que la familia y sus hijos puedan superar esta pérdida tan grande y el vacío que Carolar hoy está dejando en nuestros corazones”.

Tras varios días de donación, la familia logró recaudar 26 mil dólares, es decir, más de 100 millones de pesos colombianos y así llevar a cabo el funeral.

Las exequias de Killadamente se llevaron a cabo este jueves en la ciudad de Nueva York, donde residía con sus dos pequeños hijos. Katherine compartió varias imágenes del doloroso momento en las historias de su Instagram.

“Hasta luego, querida hermana” y “Tus flores rosadas con blanco como te gustaban”, son los mensajes que la hermana de la fallecida posteó junto a las fotos.