En su reciente libro, la reconocida actriz Brooke Shields relata una experiencia traumática. A los 40 años, durante una cirugía vaginal rutinaria, un médico decidió realizarle un procedimiento de rejuvenecimiento en esa zona sin su consentimiento previo. Shields, sorprendida y disgustada, describe esta acción como una invasión a su cuerpo y una violación de su autonomía.

La actriz había decido pasar por el quirófano aconsejada por su ginecólogo después de haber sufrido un sangrado inusual y otras molestias en la zona.

"Me sentí como si hubiera sido una invasión, algo extraño, como si fuera una violación de algún tipo", confiesa la también modelo en una entrevista con la revista 'US Weekly' en la que recuerda como el médico que realizó el procedimiento, que es irreversible, lo consideró como "un pequeño extra".



"Nada indicaba que tuviera que ser más estrecha, más firme o más joven, especialmente allí, señala en la entrevista, en la que también reconoce que durante mucho tiempo se sintió avergonzada y mantuvo el secreto de lo ocurrido a su marido, Chris Henchy.

Este hecho, también lo narra la actriz en su último libro, 'Brooke Shields is not Allowed to Get Old: Thoughts on Aging as a Woman' ('A Brooke Shields no se le permite envejecer: reflexiones sobre el envejecimiento como mujer'), que saldrá a la venta el próximo 14 de enero y, según su autora, es un canto a cómo sumar años de forma natural.

"Mentiría si dijera que no me da vergüenza compartir esta información tan íntima”, apunta en la entrevista, pero "si queremos cambiar la forma en que abordamos y hablamos sobre la salud de las mujeres, entonces necesitamos abordar los temas incómodos pero muy reales. La vergüenza ya no es una opción".