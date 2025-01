El futbolista brasileño Givanildo Vieira de Sousa, conocido mundialmente como ‘Hulk’, protagonizó uno de los romances más comentados en el mundo del deporte. En un giro inesperado, el jugador contrajo matrimonio con Camila Sousa, quien no era cualquier persona, sino la sobrina de su exesposa, Iran Angelo.

‘Hulk’ e Iran Angelo estuvieron casados por 12 años y tienen tres hijos en común. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2019. Poco tiempo después, se hizo pública la relación entre el futbolista y Camila, lo que generó un gran impacto en la opinión pública.

El vínculo familiar preexistente convirtió esta historia en una de las más comentadas en los medios de comunicación y las redes sociales.

La pareja decidió formalizar su relación con una boda tanto civil como religiosa. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la ciudad natal de ‘Hulk’, Campina Grande, y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, los ahora esposos no se salvaron de las reacciones de algunas personas cercanas, especialmente de la hermana de su exesposa, quien expresó su descontento con esta unión, calificándola de "espectáculo macabro" y comparándola con una traición.

"Exactamente hoy, hace siete años, estábamos de luto por la muerte de mi madre, y hoy ocurrió un espectáculo macabro que me hizo comprender que ella realmente no podría estar aquí, porque no podría resistirse a tanta vergüenza", comentó Rayssa Angelo por la fecha en la que decidieron casarse.

Y luego agrego: "Esta foto incluso fue tomada en la boda de Judas. Es triste darse cuenta de que Judas no solo aparece en las historias antiguas, a veces duerme bajo el mismo techo, come en la misma mesa y, en el momento justo, te apuñala por la espalda. Querer lo que es de otro, querer vivir la vida de alguien que confió en ti, es reflejo de un corazón vacío, incapaz de crear su propia felicidad".

A pesar de la controversia, Hulk y Camila continúan juntos y han formado una familia. La pareja tiene dos hijas en común y el futbolista ha expresado en varias ocasiones su felicidad con su nueva vida.