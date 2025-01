El actor Keller Fornes, conocido por su papel de Griffin en la serie ‘Country Rescue’, murió a la edad de 32 años, según una publicación compartida por la cadena de televisión por cable ‘Great American Family’ en su cuenta de Instagram.

"En Great American Media estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Keller Fornes. Era una persona especial y tenía talento como actor, escritor y director, además de cantante y músico. Su energía y entusiasmo animaron a todos los que trabajaban con él aquí en Great American Media y al elenco y equipo de ‘County Rescue’. Nuestras oraciones están con su familia", se lee en la publicación.

Después de graduarse de la escuela de cine de la Universidad del Norte de Texas, Keller Fornes se mudó a Atlanta, Georgia, donde comenzó a actuar mientras dirigía y escribía cortometrajes al mismo tiempo.

Fornes escribió y dirigió varios cortometrajes, incluido el documental de 2019 The Buddy I Never Met. Participó en películas independientes como Anney in the City (2019), Beast Beast , The E-Listers: Life Back in the Lane (2020) y The Secrets She Keeps (2021).

También apareció como Tower Trooper en un episodio de The Walking Dead de 2022 y tuvo un papel en la película Origin de Ava DuVernay de 2023.