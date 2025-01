El actor Juan Pablo Raba abrió su corazón en una reciente entrevista y reveló detalles de cómo es su relación con su madre a la que calificó como una “persona violenta y muy agresiva”.

En conversación con la presentadora venezolana Viviana Gibelli para su canal de YouTube, Raba relató que, a su juicio, la relación de sus padres fue un total desastre desde su inicio, quienes se casaron a los 10 días de conocerse en un avión.

Cuando el actor tenía seis años, sus padres decidieron trasladarse a Madrid, y luego de estar viviendo un año en la capital española, se separaron “violentamente”. “Mi madre, una persona muy fuerte, muy agresiva. Un día me levanté y los veo en medio de una pelea. Mi papá tenía el brazo con sangre y mi mamá estaba sobre él”, detalló Raba.

Tras este hecho, la madre del actor regresó a Colombia con él alejándolo de su papá por aproximadamente tres años. “Él era esa persona importante para mí. En esa época me hice daño. Después de tres años mi mamá no tuvo más remedio que mandarme para España a vivir con mi padre”, indicó el colombiano.

También contó que sus otras dos hermanas tampoco pudieron convivir con su mamá y que a la edad de 6 y 9 años cada una se fue a vivir con sus respectivos papás.

Estos hechos marcaron la vida de Juan Pablo, quien en su adultez comenzó a buscar respuestas sobre lo sucedido y, asimismo, comenzó a trabajar en sanar esas heridas del alma. En medio de su recuperación comenzó a tener más contacto y cercanía con su mamá, logrando un gran avance en la relación de ambos. Sin embargo, recientemente la poca buena relación que estaban construyendo retrocedió.

“Nos estábamos llevando muy bien, pero hace poco se presentó un tema con la agresividad y la violencia. Aunque nosotros como hijos siempre terminamos perdonando esas cosas, como sus ataques de ira o de lo que sea, pero hace poco tuvo uno que me [molestó]”, explicó.

Y agregó: “Tuvo un ataque de agresiva que oyeron mis hijos, y eso me echó para atrás porque venía bastante bien la cosa, pero eso me echó para atrás y me distanció otra vez”.

Ante esto, el actor manifestó que buscará ayuda para trabajar en intentar reconectar con su mamá