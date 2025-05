La influencer y DJ colombiana Yina Calderón vivió un momento de profunda conmoción durante su participación en el programa matutino 'Buen Día Colombia', al enterarse de que su amiga cercana, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel El Buen Pastor.

La noticia fue revelada momentos antes de entrar en vivo, el equipo del Canal RCN fueron quienes informaron a Calderón sobre la situación legal de Barrera. Al escuchar la información, Yina no pudo contener las lágrimas y expresó su sorpresa y tristeza por no haber sabido antes de la difícil situación que atraviesa su amiga.

"No puedo creer que no me haya enterado antes. Me duele mucho saber que está pasando por esto y yo sin saber nada", expresó Calderón entre lágrimas.

La reacción de Yina ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado apoyo y solidaridad ante el difícil momento que vive la influencer.

El caso de Epa Colombia

Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas, relacionados con actos vandálicos cometidos en 2019 durante protestas en Bogotá. Actualmente, cumple su condena en la cárcel El Buen Pastor.

La situación legal de Barrera ha sido objeto de debate público, con opiniones divididas sobre la severidad de la condena. Algunos consideran que ha sido desproporcionada, mientras que otros creen que es una consecuencia de sus acciones.

Impacto en redes sociales

La reacción de Yina Calderón al enterarse de la situación de su amiga ha generado una amplia discusión en redes sociales. Muchos usuarios han expresado su apoyo a ambas influencers, mientras que otros han criticado la falta de información previa por parte del entorno de Yina.

"Es triste ver cómo se entera en vivo de algo tan fuerte. Ojalá pueda comunicarse pronto con Epa y brindarle su apoyo", comentó un usuario en Twitter.

La situación también ha reavivado el debate sobre la justicia en Colombia y la forma en que se manejan ciertos casos legales, especialmente aquellos que involucran a figuras públicas. Además, el emotivo momento vivido por Yina Calderón en 'Buen Día Colombia' ha puesto nuevamente en el centro de la atención pública el caso de Epa Colombia y las implicaciones emocionales que tiene para su círculo cercano. La solidaridad expresada por la familia de Yina y el apoyo de sus seguidores reflejan la complejidad de la situación y la importancia de la empatía en momentos difíciles.