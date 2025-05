La creadora de contenido Karina García vivió un conmovedor y multitudinario recibimiento por parte de sus seguidores, tras su reciente salida del popular reality La casa de los famosos Colombia. Desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá hasta su llegada a Medellín, los fanáticos la esperaron con carteles, flores, abrazos y muchos regalos, en una muestra de cariño que dejó sin palabras a la influencer paisa.

Los videos y fotos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a Karina rodeada de personas que la detenían para pedirle una foto, darle un abrazo o entregarle un obsequio. Una vez aterrizó en Medellín, la euforia no se detuvo. A las afueras del aeropuerto José María Córdova también la esperaban fanáticos, y el recibimiento continuó en su casa, donde familiares y amigos le tenían preparada una sorpresa monumental. Globos, arreglos florales, pancartas y una decoración especial con su nombre adornaban su hogar, en una bienvenida que parecía de película.

Además de los detalles físicos, Karina recibió regalos enviados por sus seguidores desde diferentes países, incluyendo cartas y fotos. “No puedo creer que me envíen tantas cosas lindas, esto es demasiado. Me siento realmente bendecida”, expresó conmovida en un en vivo que hizo desde su cuenta de Instagram. La cereza del pastel fue la llegada de un grupo de mariachis que le cantó en vivo para celebrar su regreso. Karina no pudo contener la emoción y se unió a cantar junto a su hija Isabella y sus amigos. Uno de los momentos más virales fue cuando interpretó su pegajosa canción que entonaba dentro del reality:

“Ya son más de 10 placazos, yo no hago caso, soy Karina García y todos quieren mi culazo, y en La Casa de los Famosos la más chimba de Medallo”, frase que se volvió un himno para sus seguidores.

