Como era de esperarse, participar en un reality como La casa de los famosos Colombia 2 lleva inevitablemente a que algunos de sus participantes comiencen a sentir cariño o incluso algo más profundo por otros concursantes que comparten el mismo entorno. La convivencia constante, la intimidad del encierro y las emociones a flor de piel propician el nacimiento de vínculos que, en algunos casos, llegan a convertirse en verdaderos romances televisados.

Una de las parejas que se formaron dentro del programa fue la de Dahian Muñoz y José Rodríguez, quienes protagonizaron algunos momentos emotivos, pero que finalmente ya no continúan en competencia, pues ambos fueron eliminados. A su vez, Karina García vivió una historia de amor primero con Marlon Solórzano y, meses después, con Altafulla, demostrando que los sentimientos pueden cambiar dentro del encierro, y que las conexiones emocionales en este tipo de formatos no siempre siguen una línea predecible.

Por otro lado, una de las relaciones que más reacciones ha generado entre los seguidores del programa en redes sociales es la de Mateo Varela y Norma Nivia. El vínculo entre ellos ha despertado todo tipo de comentarios, principalmente por la evidente diferencia de estatura, ya que él es considerablemente más bajo que la actriz. A esto se suma que hay una diferencia de 14 años de edad, lo que ha llevado a muchos a opinar sobre la dinámica entre ambos, especialmente en lo que respecta a quién toma la iniciativa o ejerce mayor influencia dentro de la pareja.

Sin embargo, más allá del contraste físico, esta relación también ha sido objeto de fuertes críticas debido a lo que algunos consideran un trato poco afectuoso por parte de Norma hacia el antioqueño. Internautas han señalado que en varias ocasiones ella ha sido fría o incluso despectiva, lo que ha desatado una ola de comentarios en defensa de Mateo. A esto se le suma un hecho que no ha pasado desapercibido: el modelo ha perdido notoriamente peso desde su ingreso al reality. Muchos espectadores culpan a la actriz de esta situación, asegurando que “tiene mala mano” y que la relación no le estaría haciendo bien al concursante.

Internautas reaccionaron a la declaración de Melissa Gate

Es importante señalar que esta conversación entre Melissa y Mateo ocurrió hace varias semanas, cuando la relación con Norma Nivia aún no había tomado la forma que muestra actualmente. De hecho, en ese momento no existían señales claras de un romance entre ambos. Con el paso del tiempo, la situación cambió y hoy es evidente que existe un vínculo más cercano entre ellos, aunque no exento de polémica. Un detalle adicional que no pasó inadvertido es que actualmente Mateo se ha rapado y ha bajado considerablemente de peso, lo que algunos han atribuido al desgaste emocional dentro del programa.

En los comentarios debajo del video viral, se pueden leer frases como: “Fui a ver a Mateo con el pelo largo y ¡Dios mío! ¡Qué bello! Lástima que la Norma se lo consumió”, “Era por ahí Mateo, era por ahí, esa era la ruta”, “Si Mateo hubiera puesto sus ojos en Meli, le hubiera ido mejor”, “Por eso Norma lo rapó”, “Meli le subió la autoestima”, “Le hace más cumplidos Melissa a Mateo que la misma Norma”, “Meli es muy linda. Me da ternura verla hablar así”.

Los comentarios continúan creciendo, y no cabe duda de que esta historia seguirá generando conversación dentro y fuera del programa, especialmente si las dinámicas entre los protagonistas cambian en los próximos días.

