La casa de los famosos Colombia 2 se ha convertido en uno de los realities más seguidos del país. Su formato de transmisión continua las 24 horas, disponible a través de la aplicación oficial del Canal RCN, ha impulsado conversaciones permanentes en redes sociales. Cada noche, la gala televisada por el mismo canal, con la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, complementa lo que sucede dentro del encierro, donde las emociones y estrategias no se detienen.

Entre competencias, alianzas y tensiones, los seguidores han sido testigos de momentos inesperados, como la reciente confesión de La Jesuu a La Toxi Costeña, una de las escenas que más ha dado de qué hablar en la semana 14 del programa.

“Me enamoré de vos”, le dijo La Jesuu a La Toxi Costeña en medio de una conversación casual en la cocina. La influencer caleña decidió hablar abiertamente sobre sus sentimientos, reconociendo que lo que sentía iba más allá de una amistad.

La Toxi, sorprendida por la sinceridad del momento, respondió con una risa. “Eran celos de amiga”, dijo, sin profundizar, pero sin incomodidad visible. La escena fue vista en la transmisión 24/7 por quienes siguen de cerca lo que ocurre más allá de las galas nocturnas.

Además, La Jesuu habló de otros vínculos dentro de la casa. Mencionó que Melissa Gate le parecía interesante y que, a pesar de las tensiones con varios participantes, la única conexión estable que ha mantenido es con Karina García : “ Con la única que no se me ha dañado la cabeza es con Karina ”.

Durante la conversación, La Jesuu expresó que sentía celos al ver a La Toxi con Cris Pasquel, una reacción que la llevó a entender que sus emociones no eran simples. La confesión fue directa, y aunque no hubo una respuesta clara por parte de La Toxi, el momento marcó un antes y un después en la relación entre ambas.

La Jesuu reafirma su apoyo a Karina García en La casa de los famosos Colombia

Tras su regreso, La Jesuu ha sido clara en su apoyo a Karina. No quiere verla sola dentro del reality y se lo dijo de manera directa: “No estás sola, me tienes a mí”. Esa frase no solo consolidó su postura, sino que también la distanció aún más de quienes critican a Karina dentro del encierro.

Este gesto fue bien recibido por parte del público que sigue de cerca la división de los grupos al interior del reality.

Qué se espera de La Jesuu en adelante

La declaración a La Toxi Costeña y su enfrentamiento con Yina han puesto a La Jesuu en el centro de la conversación en redes. Los próximos días serán clave para saber si su relación con La Toxi evoluciona, si logra mantenerse firme en sus alianzas y si puede conservar el apoyo del público en esta etapa final del programa.

Por ahora, La casa de los famosos Colombia 2 continúa generando momentos que trascienden lo estratégico y se instalan en lo emocional, con audiencias atentas tanto en la televisión como en el 24/7.

