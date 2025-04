Llaman “narcisista” a Norma Nivia por nuevo ‘ataque’ a Peluche: “No le da la gana aprender nada”

Norma Nivia y Mateo Varela son una de las parejas que surgieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Desde el primer momento en que se dejaron ver más cercanos dentro del programa, su vínculo sentimental ha captado la atención del público. Sin embargo, este romance, más allá de generar empatía, ha estado rodeado de controversias. De hecho, ha recibido más críticas que elogios por parte de los seguidores fieles del reality, quienes han manifestado su inconformidad a través de diversas plataformas digitales.

La actriz tolimense ha sido señalada en redes sociales como una mujer “narcisista”, apelativo que se ha vuelto recurrente entre los usuarios que comentan sus acciones en el programa. Esta percepción surge a raíz de algunas expresiones que ha tenido en pantalla, especialmente cuando se refiere a aspectos físicos y personales de ‘Peluche’. Ha realizado comentarios sobre su estatura, su forma de ser y otras características que, para muchos, no han sido bien recibidas. Estas actitudes han encendido debates que se replican fuera del programa, generando divisiones entre los fanáticos.

Por otro lado, Mateo ha mostrado una transformación física evidente. El modelo ha bajado de peso de manera notable durante los tres meses que lleva en confinamiento, lo cual no ha pasado desapercibido para los internautas. Muchos atribuyen este cambio a la dinámica que mantiene con la actriz, a quien algunos responsabilizan por la situación emocional que podría estar atravesando el joven de 31 años. Las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo cuando se le compara con el Mateo que entró al programa, visiblemente más robusto y con un semblante distinto.

Norma Nivia cuestiona el tipo de parejas que ha tenido

Dentro del programa, las acciones y palabras de Norma también han dado pie a reflexiones personales que no han pasado desapercibidas. En una conversación reciente, que rápidamente se viralizó en redes como TikTok e Instagram, la actriz abrió su corazón y habló de sus experiencias pasadas. La charla tuvo lugar luego de la exigente prueba de presupuesto, una dinámica que exigía a las celebridades bailar durante horas para obtener puntos y así completar el mercado semanal.

Durante esta actividad, como era costumbre, Norma y Mateo bailaron en pareja. Tras concluir el reto y lograr el objetivo de abastecerse, en la habitación Agua se dio un momento íntimo en el que la actriz le compartió a ‘Peluche’ una reflexión sobre sus relaciones anteriores. Afirmó que, posiblemente, no sabe bailar bien porque nunca ha estado con una pareja que la motive en ese aspecto. Según su percepción, tradicionalmente es el hombre quien toma el liderazgo al bailar, y esto podría haber influido en su desempeño.

Mientras hablaba, Varela escuchaba con atención, aunque su expresión facial denotaba cierta incomodidad. “Siempre termino con parejas amargadas… no, mentiras, con personas que no les da la gana de aprender nada”, expresó Nivia con tono irónico, pero dejando entrever una sensación de frustración acumulada. No se trataba solo del baile, sino de una crítica más profunda sobre el tipo de vínculos que ha cultivado en su vida.

La actriz también trajo a colación un recuerdo sobre un exnovio argentino, quien, según contó, se negó rotundamente a aprender a bailar tango junto a ella. Ese episodio marcó una línea divisoria en su percepción sobre el esfuerzo y el interés dentro de una relación. Para Norma, el interés por compartir actividades nuevas es clave, y la ausencia de esa curiosidad se ha vuelto un patrón preocupante.

“Me he conseguido parejas muy, muy apegadas a la monotonía. No entiendo por qué me sigue pasando eso”, confesó. Luego agregó una imagen bastante gráfica para ilustrar lo que desearía encontrar: alguien con un “volador en el trasero” que le diga: “‘Vamos a aprender tal cosa, vamos, vamos a no sé qué curiosidad, hágale. Nos subimos tal montaña de una. Uy, espérense, queremos meternos a tal curso, aprender tal vaina, listo’”. Para ella, la curiosidad y la apertura al cambio son fundamentales, y esa energía la ha extrañado en la mayoría de sus relaciones.

En esa misma conversación, Norma Nivia profundizó sobre un aspecto más íntimo y emocional. Reflexionó acerca del motivo por el cual, inconscientemente, podría estar repitiendo ciertos patrones. “Yo creo que, al final, si uno no hace terapia, termina buscando al papá”, afirmó. Y añadió que su padre era una persona extremadamente rutinaria. “Todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo”, insistió, dejando entrever que esa rigidez podría haberse colado en sus decisiones amorosas sin que ella lo notara plenamente.

