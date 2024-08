Hace algunos años, en redes sociales se habló del fin de la relación de la empresaria Laura Jaramillo y el futbolista Michael Ortega, al parecer, por una infidelidad por parte del hombre con la ‘influencer’ Andrea Valdiri.

“Teniendo en cuenta que ya he contratado tres abogados en diferentes momentos para, por la vía legal y evitando escándalos, hacer que Michael cumpla con sus obligaciones, no ha sido posible ”, dijo la empresaria.

Michael Ortega le respondió a Laura Jaramillo

En la misma red social, el centrocampista del Club The Strongest le respondió a la madre de sus dos hijos con una serie de pantallazos de los abonos que le ha hecho el último año.

“Ya por acá vamos a mostrar pruebas de cuánta plata hasta el día de hoy te he mandado”, escribió el colombiano en las historias de Instagram.

El futbolista dijo que, entre enero de 2023 a julio de 2024, le ha girado a Laura unos 111.916.665 millones de pesos.

En las declaraciones, Ortega también aseveró: “Que no te respondo por WhatsApp. No tengo nada que hablar contigo, después que vienes siempre a tratarme mal y querer arreglar todo por redes, diciendo que nunca te ayudo, diciendo que tú pagas todo y que no me da la gana de responderte, porque lo tuyo solo es plata”.