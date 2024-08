La tarde del 29 de agosto, el luto cubrió las calles del municipio de Jesús María, Santander, en medio del último adiós de Yeni Ariza, la madre de ‘Los Patojos’, creadores de contenidos campesinos que residen en ese lugar del país.

Una vez finalizó la misa, la caravana con el cortejo fúnebre recorrió las calles de Jesús María hasta llegar al cementerio municipal. Ya en el camposanto, ‘Los Patojos’ se despidieron de Yeni Ariza mientras se escuchaba en el fondo la canción de Darío Gómez ‘Nadie es eterno’. Sobre las 5:30 p. m., la mujer fue finalmente sepultada.

¿Cómo murió Yeni Ariza, de ‘Los Patojos’?

La vida de ‘Los Patojos’ ha cambiado drásticamente en cuestión de horas tras la repentina muerte de la madre de la familia, Yeni Ariza. “Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto. Ayer (domingo) estamos grabando lo más de bien. Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. Se me derrumbó todo ahora sí”, expresó entre lágrimas el hijo mayor de Ariza, Andrés, a través de sus redes sociales.