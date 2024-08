Alina Lozano se convirtió en el centro de atención de miles de internautas después de realizar un 'live' en sus redes sociales, donde no dudó en criticar abiertamente a la reconocida presentadora Laura Acuña. Durante la transmisión, Lozano abordó un supuesto comentario que Acuña habría hecho sobre el joven actor Diego Serna, desencadenando una ola de reacciones y comentarios en el mundo digital.

Te podría interesar: ¿Cúál es el canal de YouTube que 'mata' a los famosos? Ni Alina Lozano se ha salvado

Según lo expresado por la actriz y escritora de 55 años, Laura Acuña, oriunda de Bucaramanga, habría cuestionado la participación de Diego Serna en el mundo de la actuación debido a su corta edad. Lozano, notablemente molesta, aseguró que Acuña no tenía derecho a criticar la incursión de Serna en la industria.

La polémica se intensificó cuando Lozano, conocida por su franqueza, decidió tomar sus redes sociales para manifestar su inconformidad de manera contundente. Durante su 'live', la actriz dejó claro su desacuerdo con lo que percibió como un juicio injusto por parte de Laura Acuña, creadora y presentadora del programa ‘La sala de Laura Acuña’.

Hasta el momento, ni Laura Acuña ni Diego Serna han hecho declaraciones públicas sobre el incidente o los comentarios de Lozano. Sin embargo, el tema ha generado un considerable revuelo entre los seguidores de ambas personalidades, quienes han tomado partido en esta controversia, llenando las redes sociales de opiniones divididas y debates sobre el tema.

“Yo soy de la opinión que ese tipo de cosas hay que denunciarlas porque para eso están las redes, y todos los seres humanos merecemos respeto. No nos invitan a un sitio así para que nos traten mal. Muy intuitivamente me han invitado allá y yo no he ido porque a mí me pasa eso, y vuela la que sabemos al sarzo. Que por ser menor de edad no merece ser actor, o sea ¿quién es ella?”, expresó con molestia Alina.

Por el momento, en el perfil de YouTube del programa de entrevistas no se ve una publicación relacionada con este tema, por lo cual, las supuestas declaraciones de Acuña quedan en el aire.

No dejes de leer: ¿Alina y Jim nos mintieron? Hablan del presunto embarazo de Alina Lozano