Luego de exponer públicamente que Karina García, actual participante de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’, habría tenido un romance con su exesposo B King, la DJ Marcela Reyes ha estado en el centro del debate en redes sociales. La revelación desató una ola de comentarios divididos entre quienes la critican y quienes la respaldan, alimentando la tensión mediática que rodea a los tres involucrados.

Más noticias: B King desmintió romance con Karina García y expuso “secreto” de Marcela Reyes

Reyes manifestó que le han llegado rumores sobre supuestos encuentros entre su amiga Karina y su expareja sentimental, algo que, según dijo, la tomó completamente por sorpresa y le generó desconfianza sobre los vínculos que rodeaban su círculo cercano.

Ante esta situación, y tras varios días de especulaciones, el artista urbano B King decidió romper su silencio y acudió a las cámaras del matutino ‘Buen Día, Colombia’, emitido por el Canal RCN, para dar su versión de los hechos. En dicha intervención, fue claro al negar cualquier relación romántica con la modelo antioqueña.

El cantante aseguró que ha visto a Karina García no más de diez veces en toda su vida, y que siempre ocurrió en eventos o reuniones donde estaba presente Marcela Reyes. Con esto, negó categóricamente haber sostenido un vínculo más allá de lo circunstancial. Además, agregó que en ningún momento existió una relación sentimental ni una amistad cercana con García.

En esa misma conversación, B King reveló otros aspectos de su relación con Reyes. Denunció que su exesposa habría intentado frenar su carrera artística contactando empresarios y promotores para pedirles que no lo contrataran. También se refirió a un tema delicado relacionado con el consumo de sustancias durante la convivencia.

“Cuando iniciamos la relación, el único mal hábito que yo tenía era fumar marihuana, mientras ella venía con otro hábito que era consumir tusi. Yo no conocía esa droga y me quedé enganchado por mucho tiempo. Esa situación hizo que este no fuera un amor tan real o tan limpio, ni que se pudiera vivir en paz o en un ambiente tranquilo. A mí, de una u otra manera, me tocaba andar ‘anestesiado’ porque vivir ahí era un circo”, explicó el cantante.

Marcela Reyes responde a B King entre lágrimas Luego de la entrevista, Marcela Reyes reaccionó con una transmisión en vivo a través de Instagram. Entre lágrimas, la DJ aseguró que su hijo Valentino, fruto de su relación con DJ Exotic, fue la principal razón por la cual decidió terminar su vínculo con B King. En su relato, Reyes explicó que su hijo presenció varios episodios que consideró inapropiados. Mencionó, entre ellos, que B King consumía marihuana dentro del hogar, y que en una ocasión incluso se mostró agresivo con el menor, situación que influyó de manera determinante en su decisión de separarse. Durante la transmisión, también aprovechó para desmentir las acusaciones que apuntaban a que ella consumía drogas en la actualidad. Aclaró que su estilo de vida ha cambiado desde hace años y que quienes la rodean pueden dar fe de ello. “Yo ya les he contado a ustedes en varias ocasiones, yo probé cosas, viví cosas, pero gracias a Dios no me quedé ahí. Salí de eso hace muchos años. Todo mi círculo social, desde las personas que viven conmigo hasta empresarios que me contratan, se sorprenden porque no consumo. Yo tomo ginebra cuando puedo, pero no consumo, no fumo, no uso nada por la nariz. Nada, absolutamente nada”, enfatizó. Le podría interesar: B King defendió a Karina García, luego de declaraciones sobre infidelidad hechas por Marcela Reyes