Una nueva polémica sacude el mundo del entretenimiento colombiano. Esta vez, involucra a tres conocidos personajes del medio digital y musical: Marcela Reyes, su exesposo B King y la creadora de contenido Karina García. Todo comenzó cuando Manuela Gómez, influencer paisa y ex participante de Protagonistas de Novela, afirmó en redes sociales que Marcela tiene pruebas que demostrarían un romance entre Karina y su exmarido.

“Yo vi muchas cosas estos últimos días. Ella [Marcela] tiene toda la evidencia, toda la información. No entiendo por qué no la suelta, pero sí, las pruebas existen”, dijo Manuela en una historia en Instagram.

“Me quedé en su casa por unos derrumbes cerca a la mía y vi momentos muy tristes que compartimos. Por eso, y porque la conozco, le creo”.

Con estas declaraciones, Manuela avivó una controversia que ya se venía cocinando desde que Marcela Reyes, en una entrevista reciente, insinuara que Karina García habría tenido un romance con su ex.

Karina García lo niega y jura por sus hijos

Karina, recién eliminada de La Casa de los Famosos Colombia, se encuentra haciendo una gira de medios y fue precisamente en el programa Buen Día Colombia donde le mostraron las declaraciones de su supuesta amiga Marcela Reyes.

Con visible sorpresa, Karina respondió:

“¡Eso no es cierto! Juro por mis hijos que eso no es verdad. Si ella es mi amiga, tenemos que hablar de esto”.

La influencer y empresaria aclaró que no existió ninguna relación con B King, más allá de algunas interacciones sociales en eventos donde siempre estuvo presente Marcela. Su reacción fue inmediata, enérgica y llena de indignación.

B King también da la cara: “Si la vi 10 veces, fue mucho”

El productor musical B King también apareció en Buen Día Colombia para desmentir los señalamientos. Aseguró que no existió ninguna relación con Karina y que las pocas veces que coincidieron fue con Marcela presente.

“Si la vi diez veces, fue mucho. Y todas esas veces fue con Marcela. No entiendo de dónde sacan eso”, expresó.

Con esto, B King respaldó la versión de Karina y lanzó una indirecta hacia quienes buscan generar polémicas sin fundamentos claros.

¿Quién es quién en este escándalo?

Marcela Reyes: DJ e influencer antioqueña, reconocida por su carrera musical y su vida amorosa mediática.

B King: Productor urbano, ex pareja de Marcela, conocido en el medio por su trabajo y su vínculo con figuras de la farándula.

Karina García: Creadora de contenido, ex participante de La casa de los Famosos Colombia, reconocida por su carisma y autenticidad.

Manuela Gómez: Influencer paisa, famosa por su paso por realities y sus intervenciones directas en redes sociales.

¿Dónde están las pruebas?

La gran incógnita ahora es: ¿qué pruebas tiene Marcela Reyes?. Manuela Gómez no las mostró, pero fue enfática en que existen. Incluso, cuestionó abiertamente a Marcela por no revelarlas:

“Ella tiene la forma de demostrar su inocencia. ¿Por qué no las muestra?”, dijo en Instagram.

Hasta el momento, Marcela Reyes no se ha pronunciado nuevamente tras la última ola de declaraciones, pero los seguidores están atentos a cualquier nueva publicación que pueda confirmar o desmentir lo dicho.

Este nuevo drama entre celebridades colombianas demuestra cómo la exposición mediática puede transformar diferencias personales en fenómenos virales. Por ahora, el público sigue dividido: algunos le creen a Karina, otros a Marcela, y muchos están a la espera de que finalmente se revelen las supuestas pruebas que confirmarían el presunto amorío.