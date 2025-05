La modelo y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ rompió el silencio tras su salida del reality y respondió a las acusaciones que la vinculan sentimentalmente con B King, exesposo de su examiga Marcela Reyes.

Tras su sorpresiva eliminación de La casa de los famosos Colombia el pasado sábado 11 de mayo, donde recibió más del 47 % de votos en contra por parte del público, Karina García inició su tradicional gira de medios, como es costumbre con cada concursante que abandona el programa. Uno de sus primeros destinos fue el matutino Buen Día Colombia, espacio donde la modelo se enfrentó a una de las polémicas que estallaron mientras permanecía aislada en el reality: los rumores que la vinculan sentimentalmente con B King, expareja de la reconocida DJ Marcela Reyes.

Le puede interesar: B King defendió a Karina García, luego de declaraciones sobre infidelidad hechas por Marcela Reyes

Durante la entrevista, los presentadores no evitaron tocar el tema que ha encendido las redes sociales. Proyectaron ante Karina el fragmento de una entrevista que Reyes ofreció hace unos días, en la cual insinuaba que una de sus amigas —sin nombrarla directamente— habría tenido una relación con su entonces esposo. Aunque Reyes no mencionó nombres, muchos seguidores del programa y del mundo del entretenimiento relacionaron de inmediato estas declaraciones con García.

No te quedes sin leer: B King desmintió romance con Karina García y expuso “secreto” de Marcela Reyes

Frente a esto, la también enfermera no dudó en pronunciarse, visiblemente sorprendida y molesta por lo que consideró un intento de dañar su imagen pública. “Todo esto me parece una campaña de desprestigio. Yo siempre he sido una mujer leal, nunca me he metido con las parejas de mis amigas”, afirmó contundentemente, desmintiendo cualquier tipo de acercamiento sentimental con B King.

Karina, originaria de Antioquia, aseguró que no tiene rencor hacia Marcela y que le gustaría poder tener una conversación directa para aclarar lo ocurrido. “Yo quiero hablar con ella, mirarla a los ojos y explicarle que nunca existió nada. Me dolió mucho ver eso porque la consideraba mi amiga”, añadió.

No te pierda de: Hay nuevo eliminado en La casa de los famosos Colombia: una de las chicas Fuego abandonó la competencia

La otra versión: ¿Qué dijo B King?

En medio del revuelo, el cantante urbano B King también decidió salir al paso de las acusaciones para dar su versión de los hechos. En declaraciones recientes, negó rotundamente haber tenido una relación con Karina García. “Si nos vimos 10 veces en la vida fue mucho, y siempre fue en eventos donde Marcela estaba presente”, dijo el artista, restándole importancia a cualquier vínculo que se le haya querido atribuir con la modelo.

Además, B King criticó la manera en que se han difundido estas versiones sin pruebas concretas. “Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero hay que tener cuidado con lo que se dice. Una acusación sin fundamento puede destruirle la vida a alguien”, señaló.

Lea también: Karina García desenmascara a Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia: ¿La trató de celosa y traicionera?

¿Reencuentro en puerta?

La polémica ha capturado la atención de miles de seguidores que ahora están expectantes ante un posible encuentro entre Marcela Reyes y Karina García, ya sea en un set de televisión o en privado. Muchos se preguntan si ambas decidirán conversar de manera civilizada o si, por el contrario, los reclamos se harán públicos y se convertirán en un nuevo escándalo mediático.

Mientras tanto, Karina continúa con sus entrevistas post-reality, en las que también ha reflexionado sobre su paso por La casa de los famosos Colombia y la forma en la que enfrentó las múltiples tensiones, incluyendo su sonada rivalidad con Yina Calderón y su vínculo con Andrés Altafulla.

La historia entre Reyes, García y B King sigue desarrollándose fuera de cámaras, pero el interés del público no parece disminuir. Por ahora, Karina insiste en que su conciencia está tranquila y que su intención es limpiar su nombre y, de ser posible, reconstruir el vínculo con quien alguna vez llamó amiga.