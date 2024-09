Hace unos días, Kimberly Reyes dio a conocer a través de una entrevista que pasó por un duro momento en su vida, que muy pocos sabían y que desencadenó pensamientos de hacerse daño, e incluso, de terminar con su vida.

En el pódcast ‘Vos podés’ de Tatiana Franko, la costeña se sinceró sobre hechos personales que la marcaron a nivel emocional.

La también creadora de contenido dijo por qué se sometió a cirugías estéticas: “En mi caso, que siempre he sido cachetona, al generar una sensación de un rostro más delgado en la parte inferior, me acentuó muchísimo más el tercio superior. Fue entonces cuando las personas comenzaron a atacarme en redes sociales. La gente me decía que me veía inflada en cámara (...) Me empecé a apagar. Ya no podía más con los insultos de las personas. Yo tapé los espejos de mi casa porque no me quería ver”.

Igualmente, confesó que, desde niña, ha sufrido de depresión: “Yo desde niña he sufrido de depresión, yo no he sido una mujer que haya sido fuerte toda la vida”.

Estas declaraciones despertaron muchas reacciones de internautas de admiración, pero también de quienes preguntaron cómo lucía Kimberly Reyes antes de sus procedimientos estéticos.