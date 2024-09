El pasado 26 de agosto, se conoció que Yeni Ariza, mamá de Los Patojos, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada en la vereda Arciniegas. Quien dio esta lamentable noticia fue su hijo Andrés a través de un video publicado en sus redes sociales.

Y aprovecharon la oportunidad para pedirle a la Fiscalía que se investigue a profundidad la muerte de Yeni Ariza: “ Queremos que la Fiscalía haga su trabajo y que se revele la verdad. No sabemos qué está pasando con la investigación, pero estamos desesperados por obtener respuestas ”.

En el mismo video, dejaron claro que “ no queremos que se sigan generando chismes o que digan que queremos monetizar, a quién se le ocurre, que queremos likes y seguidores ”.

Andrés y Naren enfatizaron que “ no vamos a tomar acciones contra ellos de nada, cada quien puede opinar lo que quiera, pero a raíz de sus comentarios se nos vino una ola de comentarios malos , de gente malintencionada, gente manipuladora que quiere sacar provecho de esta situación”.

“ Estamos aquí con mi hermano porque nos vamos a pronunciar referente al caso de mi mamá. Yo sé que muchos de ustedes se están preguntando ¿qué pasó? y ¿qué ha pasado? (...) Es una situación muy complicada para nosotros, se está saliendo de control el tema. Ya son ocho días de la pérdida de mi mamá y no ha sido fácil lo que estamos viviendo, pero lo único que nosotros les queremos decir en este video es que estamos sintiendo nuestro dolor”, dijeron los jóvenes.

Debido a esto, Andrés y Naren decidieron publicar un video el 3 de septiembre para exponer la difícil situación por la que están pasando , no solo por la muerte de su madre, sino también por las amenazas que están recibiendo.

¿Quién es la vidente que habló de Yeni Ariza?

En TikTok, se popularizó un video de la supuesta médium ‘Alexandra Vidente Mundial’, quien expresó que Gildardo estaría involucrado en su muerte.

“Desde ayer ya les tenía una respuesta: no lo hizo ella, le quitaron la vida y el culpable es un hombre, un hombre allegado a ella. Y les va a sorprender, porque yo les quiero decir que nada de esto es personal. Y yo soy vidente y capaz lo que voy a decir no les va a gustar escucharlo, pero yo veo culpable al hombre, al esposo, al hombre que compartía con ella el amor entre comillas”, dijo.

Y agregó: “Que compartía esa fama de ‘influencer’ porque ella hablaba con otra persona. En lo oculto, había celos de por medio. Me disculpan, yo siento que esto es una bomba de tiempo (…) Es mi clarividencia, es lo que veo ante Dios, sobre todo, veo que aquí pasó algo que no nos están diciendo la verdad. Y ya saben: veo a un hombre, el esposo, lo veo. por cuestiones que quizás sus hijos lo van a descubrir después. Las lágrimas de sus hijos eran sinceras, la expresión de otra persona no era sincera. Aquí pasó algo oculto. Se va a saber. Van a aparecer muchas cosas en este caso”.

