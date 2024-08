El cantante Nelson Velásquez fue condenado a cuatro años de prisión porque interpretó sin autorización canciones de ‘Los inquietos’, agrupación musical a la que perteneció, informó este miércoles la Fiscalía colombiana.

Vea también: Gregorio Pernía reveló cómo reaccionó su esposa cuando se enteró que él tenía otro hijo

Luego de conocer la decisión de un juez penal, el cantante de vallenato Nelson Velásquez se pronunció. “Son impases, son cosas de gente mal intencionada que buscan el beneficio de una manera tirana y descarada, pero obviamente la luz siempre va a salir al final”, dijo Velásquez, y agregó: “Aquí estamos, mi gente; hay Nelson para rato, no se preocupen, mi gente. Voy a seguir con mis proyectos, mis cosas, y trataré de luchar contra este impase”.

También reflexionó y dijo: “nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’”.

Le puede interesar: ¿Qué dijo Lowe León sobre la denuncia de Liceth Córdoba, su esposa?

“De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón, lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”, puntualizó.

Las canciones de ‘Los inquietos’ que Nelson Velásquez no puede interpretar

Nelson Velásquez tendría prohibido cantar 12 temas musicales que bajo contrato serían exclusivas de la marca LG MUSIC LTDA (Dueños de la producción de los álbumes y fonogramas de ‘Los inquietos’).

‘Nunca niegues que te amo’