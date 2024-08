El actor colombiano Gregorio Pernía sorprendió a muchos al confesar que tenía un hijo fuera del matrimonio, un hombre que hoy día tiene 37 años, y que concibió con su empleada doméstica.

Durante su paso por el reality ‘La casa de los famosos’, en Estados Unidos, el cucuteño aseguró que cuando él se enteró fue impactante. “El muchacho preguntó quién era el papá y le dijeron: ‘busque en Google’, y él dijo que buscó y le dijeron Gregorio Pernía, y aparecí en ‘La hija del mariachi’, una novela que hice hace muchos años, y él dijo, ‘ese es mi papá’ y le dijeron, ‘sí, eses es su papá’”, narró el actor. “Le mandé a hacer la prueba de ADN y salió 99,99 %. Eso salió hace tres años. Yo no sabía, fui inmediatamente. Mucha gente que estaba alrededor mío me dijo: ‘no vas a decir que es tu hijo, es el hijo de la empleada del servicio’. Y dije: ‘¿qué pasa?, la violencia más grande es la diferencia de clases sociales, y le dije, ‘no me importa’. Fui, me hice la prueba y le di mi apellido”, acotó en ese momento el actor.

¿Qué dijo la esposa de Gregorio Pernía del hijo del actor? En una entrevista en el nuevo podcast de Yeison Jiménez, 'Camino al éxito', Gregorio Pernía recordó el episodio de su vida cuando se enteró que tenía un quinto hijo.

El actor contó que aproximadamente hace 4 años él estaba conversando con su esposa de la vida y sus bendiciones cuando recibió una llamada telefónica de un noticiero de televisión. En dicha llamada le informaron que él tenía otro hijo fuera del matrimonio y que esa noticia iba a salir a los pocos días. "En ese momento Erika le estaba dando agua los conejos y cuando me vio desencajado me preguntó: ¿Qué pasó? Le comencé a decir: 'te amo', pero ella me volvió a preguntar: 'por qué estás pálido'", aseveró Pernía. Al finalizar la llamada, le informó a su esposa lo que pasaba. "Le dije: 'amor, tengo un hijo, pero ya tiene más de 30 años y lo tuve con la empleada de servicio", relató.