La repentina muerte de Yeni Ariza Quiroga, figura central del popular canal de YouTube 'Los Patojos' y en otras redes sociales, ha causado consternación a sus seguidores y a la comunidad santandereana.

Vea también: Hallan sin vida a madre de 'Los Patojos', creadores de contenido santandereanos

En un giro inesperado, el hijo de Ariza informó que su madre fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la finca La Palma, en la vereda Arciniegas, que está situada en el municipio de Jesús María (Santander) y, además, sembró dudas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo, no sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto”, manifestó el joven, visiblemente afectado.

Luego, agregó: “Mi mamá estaba lo más de contenta ayer. No sé qué pasó todavía, no sé. Lo que sé es que mi mamá se murió. No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo, ahora sí”.