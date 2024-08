En las últimas horas, la reconocida cantante Mariah Carey le contó al medio ‘People’ que su madre Patricia y hermana Alison murieron el mismo día.

En el libro ‘The Meaning of Mariah Carey’, la intérprete de ‘All i want for christmas is you’, reveló que tuvo una mala relación a lo largo de su vida con su mamá, hermanos y padre.

“Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”, dijo Mariah sobre su mamá. “Un amor complicado ata mi corazón al de mi madre”.

La artista reconoció que, en su proceso de terapia se le animó a cambiar la estructura con la que reconocía a sus familiares: “Para mi salud mental y mi tranquilidad, mi terapeuta me animó a cambiar literalmente el nombre y la estructura de mi familia. Mi madre se convirtió en Pat para mí, Morgan en mi exhermano y Alison en mi exhermana. Tuve que dejar de esperar que un día milagrosamente se convirtieran en la mamá, el hermano mayor y la hermana mayor con los que fantaseaba”.

Patricia, mamá de Mariah, fue una cantante de ópera que dejó su vida artística para dedicarse al hogar. Alfred Carey, papá de la estrella internacional, fue un exmilitar afrodescendiente de raíces venezolanas.

El matrimonio de Patricia y Alfred enfrentó discriminación en Nueva York, incluso, de la propia familia de la excantante, así lo confesó Mariah en sus memorias. Alfred falleció en el 2002 por causa de un extraño cáncer.

