En las últimas horas se dio a conocer a través de las redes sociales de los creadores de contenido conocidos como 'Los Patojos', que Yeni Ariza, madre y esposa, fue encontrada sin vida.

Familia de Yeni Ariza pide investigar su muerte

En medio de sus pronunciaciones, ambos han expresado y pedido a las autoridades que se investigue a fondo este hecho, pues consideran que la muerte de Yeni no habría sido un suicidio como se contempló en un inicio.

No deje de leer: Yeni Ariza, la madre de 'Los Patojos': ¿Qué decía la carta que dejó antes de morir?

“Ayúdenos a que no quede impune la muerte de mi mamá”, dice Andrés en unos de los videos.

Gildardo agrega: “Yo me fui a trabajar como es normal, me dijo: ‘Yo le hago el almuercito y se lo llevo’. Me quede esperándola y esta es la hora, la hora que no ha llegado (…) Esto no es una muerte normal y diosito va a iluminar a las autoridades para que esto se aclarezca”.

“Estoy dirigiéndome a todos con el alma partida, el corazón destrozado no sé en cuántos pedazos. Esto que nos pasó no sé cómo sucedió, solamente mi Dios y la justicia divina y la justicia de aquí de la tierra nos ayuden. Y los amigos, ayúdenos a aclarar qué pasó. Aquí hay algo que pasó… queremos saber y sé que lo vamos a saber”, agregó el hijo de Yeni.

Lea también: Sebastián Villalobos y su emotivo mensaje sobre el matrimonio de su mamá con otra mujer