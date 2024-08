Gracias al esfuerzo de su trabajo, el actor Gregorio Pernía ha logrado obtener varias propiedades y hasta su condominio en el que alquila casas.

El actor de ‘Hasta que la plata nos separe’, contó que en últimos años ha invertido su dinero en bienes raíces, incluso lo que ganó junto a su hija Luna al lograr el primer lugar del reality show ‘Así se baila’. “Me compré unos locales en La Calera, (Cundinamarca) y todo lo que ingresa se lo guardo a Luna y le administro su cuenta para que vaya sabiendo que todo tiene un sacrificio y trabajo”, reveló el actor en una entrevista con Eva Rey.

El exparticipante de ‘MasterChef’ posteó una foto suya que lo muestra regando las plantas de una de sus viviendas, pero en dicha imagen el actor sale sin nada abajo. (MIRE LA FOTO) “¿Cuándo quieras te riego tú jardín?”, escribió en Instagram.

En esa foto, que ya tiene más de 73 mil ‘Me gusta’, Pernía sale de espalda ataviado solo con una camisa blanca y dejando al descubierto su parte trasera. Por supuesto, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar, y la primera en escribir algo fue su esposa: “Mi jardín está bello porque él me lo riega todos los días”, mientras que los internautas dijeron: “Cosas que no sabía que necesitaba ver”, “Así sí provoca tener jardín”, “Venga y me lo riega”, “Una vueltica, una vueltica”, “Tengo duda de que eres tú, date la vuelta para confirmar si eres”.

Gregorio Pernía siempre se ha caracterizado por su sentido del humor sin filtros y con esta publicación demuestra que no le importa el qué dirán.