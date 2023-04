“En aquella época yo me encontraba rodando un programa para Canal Uno, llamado La Lonchera, una de las presentadoras de ese programa era Yudy Arias, tía de Maluma. Ella llega a mi oficina y me dice “negro, necesito que me ayudes, mira mi esposo y yo queremos darle de cumpleaños a Juan un par de canciones, lo queremos apoyar”, indicó.

En ese momento Juan Luis Londoño Arias, Maluma, tenía tan solo 15 años y estaba seguro de su sueño de convertirse en cantante, sabía que para ello era muy importante la disciplina y el carácter. Junto a él estaba su tía y su esposo, quienes siempre creyeron en el talento del cantante y sabían que llegaría lejos, por lo que hablaron con Juan para que fuera el guía en todo este proyecto. No obstante, en un inicio «Bichos» se negó.

“Yo le digo como vieja, no quiero saber nada del tema de manejar artistas, es como criar hijos que no son de uno, sin embargo, ella me insistió hasta que le dije que se nos sentáramos para hablar del tema, pero que llevara a su esposo, porque yo necesitaba alguien que también se metiera de lleno”, dijo.