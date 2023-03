“Yo le dije, te quiero mucho, muchas gracias por motivarme a estar acá. Pero yo tengo códigos y uno de ellos es la disciplina , y me acabas de llegar tarde. Y eso muestra que no vamos a tener una muy buena vida o carrera de dúo. Entonces, muchas gracias, voy a seguir por mi camino”, afirmó Maluma en el programa internacional En Diálogo con Longobardi de CNN

La actitud y el respeto hacia la carrera fue una de las cosas que impulso a Juan a trabajar junto a Maluma, pues afirmó que al conocer al cantante se encontró un niño lleno de fortaleza y decisión, y Ballesteros tenía claro que cuando estos dos complementos se unen, algo grandioso está próximo a suceder.

“No conozco a una persona más disciplinada que Juan Luis, yo no puedo decir que Juan Luis llegó tarde algo o que no quiso hacerlo y si no quiso hacerlo había una conversación antes y llegábamos a acuerdos. Entonces esa es la disciplina y es el resultado de lo que es hoy en día”, afirmo Juan G.