Maluma habló sobre Neymar: "sí, me quitó a mi novia" ¿A quién se refería?

Más allá de eso, el cantante apuntó que entre el fin de su relación con Barulich y el inicio del romance entre ella y 'Ney' no paso mucho tiempo: "Demás que a los 30 segundos, no sé...", dijo el paisa.

Finalmente, el artista remarcó que tras acabar la relación, ya no le importaba lo que su ex pareja hiciera. "No tengo ni idea, ni me importa. Cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos"

Lo cierto es que la situación vivida por el cantante colombiano no fue fácil. Su relación con Neymar es nula y en un momento en el que coincidan, no se sabe si el cantante le diría algo al brasilero.