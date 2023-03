Maluma y Anuel AA revelan video de su diabólica nueva canción

Tú con tu amiga y yo con los diablos

Mami, de ti es lo único que les hablo

Con ese cu** me tienes amarrado

cómo me chinga, con nadie te comparo

Mami, yo te muerdo el cuello

te lambo hasta el ombligo

y después te arrancó los pantis Valentino

Te pongo en cuatro y te vienes con el demon

Fue plan de Dios cruzar caminos

Qué chimba, diablo, estamos aquí celebrando

Que tú a ese pendejo ya no se lo estás dando

porque ese toto es mío ahora, es mío ahora

Bebé, yo te lambo completa,

él te rompe el cora

Diablo, qué chimba

Qué estés tan rica, bebé

Llegaste al Party

no fui el único que lo noté

Diablo, qué chim chim chim chim ba ba

Diablo, qué chim chim chim chim baaaa

Diablo, qué chimba

Qué estés tan rica, bebé

Llegaste al Party

no fui el único que lo noté

Diablo, qué chim chim chim chim ba ba

Diablo, qué chim chim chim chim baaaa

Tú eres la Star con la que quiero estar

Siento que te conozco y de ti no se ná

Verte en la disco con solo llegar

Le causaste envidia a todas las demás

Y la verdad que es un descaro

De lejos te vi bailando sola

A los otros los mandaste a volar

Y conmigo te quisiste quedar



Tú y yo parecemos novios y no somos nada

Que alguien le diga al DJ por favor

No pare que esto apenas empieza

Mañana las fotos van a ser de prensa tú y yo

Parecemos novios y no somos nada

Que alguien le diga al DJ por favor

No pare que esto apenas empieza

Mañana las fotos van a ser de prensa tú y yo

Diablo, qué chimba

Qué estés tan rica, bebé

Llegaste al Party

no fui el único que lo noté