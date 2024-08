En el año 2021, Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, fue demandada por Lowe León, un cantante que fue pareja de Andrea Valdiri y que, además, es el padre de la hija menor de la barranquillera.

Este hecho se presentó luego de que la empresaria de keratinas hiciera varios comentarios contra León, quien en ese momento tenía fuertes enfrentamientos con Valdiri. Barrera aceptó participar en un live de la también bailarina para conversar de varios temas. En medio de la charla, ‘Epa Colombia’ no dudó en expresar lo que pensaba de la expareja de su entonces amiga.

Vea también: Diana Celis no soportó, así respondió a las acusaciones de Epa Colombia: "No se pasen"

" Me parece que es super poco hombre, porque lo es. Si yo fuera hombre no hablaría mal de una mujer, y menos si esa mujer va a tener un hijo mío. ¿Porque él siempre que habla mal de usted saca una canción? ¿Es que él mismo no puede promocionarla sin hablar de ti?”, indicó la empresaria.

“Lowe puede tener muchos terrenos en barranquilla y le puede meter mucho dinero a sus canciones, pero ¿por qué no ha pegado? Porque esto no es para todo el mundo”, inició diciendo ‘Epa Colombia’, y luego señaló que: “Lowe León me interpuso una tutela, porque como amiga yo defendí a Andrea Valdiri y dije que él no la da nada. Como amiga me dolió que él le hubiera pagado de esa manera, y yo arremetí contra él en un en vivo”.

Le puede interesar: ¿La Lyn May colombiana? Epa Colombia muestra cómo quedó tras procedimiento estético

Luego, la también creadora de contenido, reveló la cantidad de dinero de León le estaba exigiendo. “León le dijo al juez que yo tenía que repararle los daños por 600 millones de pesos colombianos, porque yo le había dañado su carrera, le dañé su buen nombre, tuvo que ir al psicólogo, pasó por depresiones y miles de cosas más”.

Sin embargo, la joven derrotó al hombre en dicho proceso legal y lamentó que, a pesar de lo sucedido, Valdiri no la quiere en su vida. “Si yo no hubiera tenido a los mejores abogados, pierdo 600 millones de pesos por una amiga que hoy dice que soy falsa. Pero, gracias a Dios, el que obra bien, bien le va”.